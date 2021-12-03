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Проект Сибура взял второе место в рамках международной премии развития лесов

3 декабря 2021, 11:33
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Проект Сибура заполучил второе место Международной премии #МыВместе, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

Холдинг участвовал с проектом Зелёный лес (номинация Зелёная страна трека Бизнес). Награду вручили начальнику управления по связям с органами власти и реализации социально-экономических проектов ООО ЗапСибНефтехим Елене Бельской на главной сцене форума.

Проект предусматривает мероприятия по лесовосстановлению и специальных возможностях по просветительской деятельности тюменцев ухода за лесами.

Стоит отметить, что в Тюменской области за лесными массивами следят органы прокуратуры, СКР и Роспотребнадзора.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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