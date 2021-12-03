Проект Сибура взял второе место в рамках международной премии развития лесов

Холдинг участвовал с проектом Зелёный лес (номинация Зелёная страна трека Бизнес). Награду вручили начальнику управления по связям с органами власти и реализации социально-экономических проектов ООО ЗапСибНефтехим Елене Бельской на главной сцене форума.