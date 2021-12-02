В Тюмени возбудили уголовное дело на мужчину, который распивал алкоголь в поезде

Из информации Управления на транспорте МВД РФ следует, что по пути на станцию Тюмень к нему за объяснениями обратился сотрудник полиции, которому, для улаживания ситуации, правонарушитель попытался дать взятку в 1 тысячу рублей. Сотрудником МВД данная попытка была пресечена.
Мужчина был привлечен к ответственности по статье «мелкое хулиганство» и в его отношении было инициировано уголовное дело уже по статье «дача взятки менее 10 000 рублей».
Ранее мы сообщали, что Исетский районный суд Тюмени разбирается в деле о гибели на дороге семьи из 5 человек.