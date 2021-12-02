В Тюмени возбудили уголовное дело на мужчину, который распивал алкоголь в поезде

Из информации Управления на транспорте МВД РФ следует, что по пути на станцию Тюмень к нему за объяснениями обратился сотрудник полиции, которому, для улаживания ситуации, правонарушитель попытался дать взятку в 1 тысячу рублей. Сотрудником МВД данная попытка была пресечена.