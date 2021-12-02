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В Тюмени возбудили уголовное дело на мужчину, который распивал алкоголь в поезде

2 декабря 2021, 06:50
Фото: 1Mi
Подозреваемым стал 61-летний житель города Набережные Челны. 1 декабря он находился в поезде № 377 «Новый Уренгой — Казань» и возвращался с рабочей вахты. Во время поездки он активно выпивал спиртное в вагоне, чем сильно мешал остальным пассажирам.
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Полиция

Из информации Управления на транспорте МВД РФ следует, что по пути на станцию Тюмень к нему за объяснениями обратился сотрудник полиции, которому, для улаживания ситуации, правонарушитель попытался дать взятку в 1 тысячу рублей. Сотрудником МВД данная попытка была пресечена.

Мужчина был привлечен к ответственности по статье «мелкое хулиганство» и в его отношении было инициировано уголовное дело уже по статье «дача взятки менее 10 000 рублей».

Ранее мы сообщали, что Исетский районный суд Тюмени разбирается в деле о гибели на дороге семьи из 5 человек.

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#Новости#Полиция#Уголовное дело#МВД#Максим Кондратов#Общество
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