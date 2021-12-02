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В Тюмени пытались сбыть мефедрон из Санкт-Петербурга

2 декабря 2021, 18:38
Фото: 1Mi
Суд рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт 14 кг запрещённых веществ.

По данным прокуратуры Тюменской области, злоумышленники пытались продать мефедрон. Подсудимыми оказались два жителя Петербурга, их обвиняют по статье 228 и 174 УК РФ. В мае этого года они расфасовали по 60 тайникам несколько килограммов мефедрона и вернулись домой.

Спустя некоторое время они, взяв с собой для сбыта наркотик массой свыше 8,9 кг, поехали в Новосибирск. Однако все двое были задержаны 29 мая 2021 года сотрудниками полиции на территории Тюменского района. В ходе досмотра машины был обнаружен и изъят мефедрон, который был сокрыт в пакетах из-под строительных смесей. Позже наркотики изъяли и в ранее сделанных обвиняемыми тайниках и сейфах в города Тюмени.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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