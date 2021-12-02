В Тюмени пытались сбыть мефедрон из Санкт-Петербурга

Спустя некоторое время они, взяв с собой для сбыта наркотик массой свыше 8,9 кг, поехали в Новосибирск. Однако все двое были задержаны 29 мая 2021 года сотрудниками полиции на территории Тюменского района. В ходе досмотра машины был обнаружен и изъят мефедрон, который был сокрыт в пакетах из-под строительных смесей. Позже наркотики изъяли и в ранее сделанных обвиняемыми тайниках и сейфах в города Тюмени.