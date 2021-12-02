В Тюмени на улице Вьюжная, 8 стартовала работа нового почтового отделения

Сотрудники уже приступили к осуществлению работы. На данном этапе коллектив состоит из 3 обслуживающих операторов и 2 почтальонов.
Жителям вышеуказанных микрорайонов ранее приходилось обращаться в отделения, которые находились поодаль от домов горожан.
Режим работы:
Без перерывов на обед.
Руководитель УФПС региона Сергей Симайченков сообщил, что в Тюмени продолжится расширение списка доступных почтовых отделений для всех жителей. Город активно развивается и необходимо сделать максимально доступными услуги почты на всей территории.