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В Тюмени на улице Вьюжная, 8 стартовала работа нового почтового отделения

2 декабря 2021, 08:07
Фото: 1Mi
Новый почтовый отдел расположен в активно развивающемся районе юго-запада Тюмени. В зону обработки вошли микрорайоны Тюменская слобода и Комарово. Общая численность жителей данных районов города составляет около 18 000 человек.

Сотрудники уже приступили к осуществлению работы. На данном этапе коллектив состоит из 3 обслуживающих операторов и 2 почтальонов.

Жителям вышеуказанных микрорайонов ранее приходилось обращаться в отделения, которые находились поодаль от домов горожан.

Режим работы:

  • понедельник — пятница с 08:00 до 20:00;
  • суббота с 09:00 до 18:00.

Без перерывов на обед.

Руководитель УФПС региона Сергей Симайченков сообщил, что в Тюмени продолжится расширение списка доступных почтовых отделений для всех жителей. Город активно развивается и необходимо сделать максимально доступными услуги почты на всей территории.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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