nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Руслан Кухарук рассказал Владимиру Якушеву о расселении и застройке аварийного фонда

2 декабря 2021, 05:33
Фото: Личная страница Руслана Кухарука в Инстаграм
Руслан Кухарук рассказал Владимиру Якушеву о расселении и застройке
Глава Тюмени Руслан Кухарук на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления прочитал полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву свой доклад о реализации проектов развития застроенных территорий с 2012 года. Об этом он рассказал в своём Инстаграм.
Сюжет
Тюмень

Порядка 16 инвесторов, с которыми заключены договоры, проводят реновацию и расселяют людей из аварийного фонда общей площадью 70,6 га. Сегодня снесены 69 многоквартирных домов и и 65 зданий индивидуального жилищного строительства.

«Тюмень одна из первых подписала договор на комплексное развитие застроенных территорий. Застройщик подготовил и презентовал мастер-план территории микрорайона „Тура“ с проработанными вопросами организации дворов и общественных пространств», — уточнил мэр.

До конца 2021 года пройдёт второй аукцион по комплексному развитию застроенных территорий, где также решится вопрос расселения аварийных домов №1 и №28, расположенных на улице Ставропольской и Жуковского.

Материалы по теме
210 жилых аварийных домов снесли в Тюмени с 2015 годаВ Тюмени снесут 111 аварийных многоквартирниковЖителей аварийных домов в селе Кулаково расселят на 7 лет раньше
#Новости#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25