Руслан Кухарук рассказал Владимиру Якушеву о расселении и застройке аварийного фонда

Порядка 16 инвесторов, с которыми заключены договоры, проводят реновацию и расселяют людей из аварийного фонда общей площадью 70,6 га. Сегодня снесены 69 многоквартирных домов и и 65 зданий индивидуального жилищного строительства.
«Тюмень одна из первых подписала договор на комплексное развитие застроенных территорий. Застройщик подготовил и презентовал мастер-план территории микрорайона „Тура“ с проработанными вопросами организации дворов и общественных пространств», — уточнил мэр.
До конца 2021 года пройдёт второй аукцион по комплексному развитию застроенных территорий, где также решится вопрос расселения аварийных домов №1 и №28, расположенных на улице Ставропольской и Жуковского.