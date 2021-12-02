Руслан Кухарук рассказал Владимиру Якушеву о расселении и застройке аварийного фонда

Глава Тюмени Руслан Кухарук на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления прочитал полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву свой доклад о реализации проектов развития застроенных территорий с 2012 года. Об этом он рассказал в своём Инстаграм.

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