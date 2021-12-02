Плюсовая температура, сильный ветер и гололед ждут Тюмень в четверг

С 5 до 11 утра в областной столице будет идти дождь. Температура воздуха составит + 2 градуса. Инспекторы ГИБДД и МЧС предупреждают о скользкой дороге, из-за этого может вырасти число ДТП. Скорость ветра в утренние часы 5-10 метров в секунду. Днём до 3-6 м/с. Влажность почти 80%.