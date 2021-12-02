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Плюсовая температура, сильный ветер и гололед ждут Тюмень в четверг

2 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени второго декабря ожидается снег и гололёд, сообщает Гисметео.
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Тюмень

С 5 до 11 утра в областной столице будет идти дождь. Температура воздуха составит + 2 градуса. Инспекторы ГИБДД и МЧС предупреждают о скользкой дороге, из-за этого может вырасти число ДТП. Скорость ветра в утренние часы 5-10 метров в секунду. Днём до 3-6 м/с. Влажность почти 80%.

В четверг плохая погода в городе задержится. С 11 до 14 часов выпадет 0,5 мм осадков в виде снега и дождя. К вечеру вода на дорогах замёрзнет, влажность 80%. Скорость ветра составит 6-8 метров в секунду, температура воздуха около + 2 градусов.

Резкое похолодание ожидает жителей Тюмени в пятницу. Температура снизится до – 4 градусов. Осадков практически не ожидается, ветер южный 5 метров в секунду.

До конца недели в областной столице может пройти два снегопада.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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