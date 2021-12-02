Депутат облдумы Казанцева признана виновной в проведении несанкционированной акции

Суд вменял ей нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Другие подробности неизвестны.
По информации «Нашего города», мероприятие проходило 25 ноября рядом со зданием тюменской облдумы. Ранее она и ещё 4 депутата проголосовала против бюджета Тюменской области на 2022 год.
В конце ноября у здания областной думы депутаты фракция КПРФ и их помощники провели «встречу с избирателями». Из-за несанкционированных действий к зданию подъехала полиция. В октябре Тамару Казанцеву представитель партии КПКР Евгения Сафиева обвинила в клевете.