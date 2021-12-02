Что пользователи покупали чаще всего в 2021 году на маркетплейсе товаров ОК

В категории «Электроника» чаще всего встречаются беспроводные наушники, смартфоны, умные-часы, металлоискатели, музыкальные колонки и электронные сигареты.ОК и AliExpress Россия активно развивают направление социальной коммерции — товары AliExpress нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей, а также из онлайн-трансляций.