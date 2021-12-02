Бывшего охотинспектора признали виновным в незаконной охоте. Он выплатит 640 000 руб

В общей сложности он получил 3 года. Преступление произошло 21 апреля 2020 года. По данным Объединённой пресс-службы судов Тюменской области, гражданин без соответствующего разрешения пошел на охоту, в запрещенные для добычи лося сроки, в охотничьих угодьях.
Злоумышленник застрелил двух лосей в посёлке Кулига-2.
В ходе следствия Бабкевич признался в преступлении и выплатил 640 000 рублей.
После дополнительного расследования, уголовное дело вновь поступило в Тюменский районный суд 23 июня 2021 года. Карабин и квадроцикл Бабкевича по приговору суда будут конфискованы в доход государства.