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Бывшего охотинспектора признали виновным в незаконной охоте. Он выплатит 640 000 руб

2 декабря 2021, 11:07
Фото: 1Mi
В тюменском суде оглашён приговор в отношении Николая Бабкевича. Его признали виновным в убийстве косули.

В общей сложности он получил 3 года. Преступление произошло 21 апреля 2020 года. По данным Объединённой пресс-службы судов Тюменской области, гражданин без соответствующего разрешения пошел на охоту, в запрещенные для добычи лося сроки, в охотничьих угодьях.

Злоумышленник застрелил двух лосей в посёлке Кулига-2.

В ходе следствия Бабкевич признался в преступлении и выплатил 640 000 рублей.

После дополнительного расследования, уголовное дело вновь поступило в Тюменский районный суд 23 июня 2021 года. Карабин и квадроцикл Бабкевича по приговору суда будут конфискованы в доход государства.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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