В Тюмени за два года улицу Дзержинского сделают пешеходной

Строители обустроят скверы Пограничников и Юристов, зеленые уголки на улицах Малышева. Стоит отметить, что разговоры о превращении улицы Дзержинского в большой пешеходный объект начались ещё 25 лет назад.
Всё это время создавался план возможного благоустройства. В итоге от проекта пешеходной улицы Дзержинского мы пришли к масштабному преобразованию квартала Дзержинского – Республики – Челюскинцев.
Реализация проекта намечена на 2022 и 2023 год. Сначала строители начнут менять инженерные сети, потом завершат благоустройство. В 2021 году проект плана возведения объектов на улице прошел согласование.