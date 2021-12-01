nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени за два года улицу Дзержинского сделают пешеходной

1 декабря 2021, 13:28
Фото: 1Mi
В Тюмени к 2023 году улицу Дзержинского сделают пешеходной, сообщает телеканал «Россия-1».

Строители обустроят скверы Пограничников и Юристов, зеленые уголки на улицах Малышева. Стоит отметить, что разговоры о превращении улицы Дзержинского в большой пешеходный объект начались ещё 25 лет назад.

Всё это время создавался план возможного благоустройства. В итоге от проекта пешеходной улицы Дзержинского мы пришли к масштабному преобразованию квартала Дзержинского – Республики – Челюскинцев.

Реализация проекта намечена на 2022 и 2023 год. Сначала строители начнут менять инженерные сети, потом завершат благоустройство. В 2021 году проект плана возведения объектов на улице прошел согласование.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25