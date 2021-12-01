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Posted 1 декабря 2021,, 12:05

Published 1 декабря 2021,, 12:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Сенатор Цеков нашел объяснение признанию Крыма Лукашенко

1 декабря 2021, 12:05
По словам члена Совета Федерации РФ Сергея Цекова, признание Крыма Александром Лукашенко стало результатом резкого ухудшения отношений между Украиной и Белоруссией.

Как сообщает NEWS.ru, данное решение белорусского президента Цеков назвал правильным.

Последние полтора года привели к тому, что Лукашенко пришлось осознать, насколько враждебно относится Украина к Белоруссии, как и к Крыму. И сенаторы крайне довольны фактическим признанием Крыма частью РФ. Прошло время, и Лукашенко просто переоценил отношения двух стран.

На вопрос, почему так поздно сделал это Лукашенко, Цеков ответил словами известной пословицы: «Лучше поздно, чем никогда».

Сенатор рассказал об этом после согласия президента Белоруссии с тем, что Крым и фактически, и юридически находится в составе РФ после референдума в 2014 году. И когда Лукашенко посетит Крыму лично, это будет означать признание его Белоруссией.

Услышав о таком заявлении, руководство авиакомпания «Белавиа» сообщило о том, что ее лайнеры могут начать полеты из Минска в Симферополь. По мнению гендиректора предприятия Игоря Чергинеца, пока Крым не был официально признан Белоруссией, это было делать нельзя.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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