Сенатор Цеков нашел объяснение признанию Крыма Лукашенко

Posted 1 декабря 2021,, 12:05
Published 1 декабря 2021,, 12:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Последние полтора года привели к тому, что Лукашенко пришлось осознать, насколько враждебно относится Украина к Белоруссии, как и к Крыму. И сенаторы крайне довольны фактическим признанием Крыма частью РФ. Прошло время, и Лукашенко просто переоценил отношения двух стран.
На вопрос, почему так поздно сделал это Лукашенко, Цеков ответил словами известной пословицы: «Лучше поздно, чем никогда».
Сенатор рассказал об этом после согласия президента Белоруссии с тем, что Крым и фактически, и юридически находится в составе РФ после референдума в 2014 году. И когда Лукашенко посетит Крыму лично, это будет означать признание его Белоруссией.
Услышав о таком заявлении, руководство авиакомпания «Белавиа» сообщило о том, что ее лайнеры могут начать полеты из Минска в Симферополь. По мнению гендиректора предприятия Игоря Чергинеца, пока Крым не был официально признан Белоруссией, это было делать нельзя.