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Posted 30 ноября 2021,, 13:38

Published 30 ноября 2021,, 13:38

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменцы засняли на видео операцию по задержанию причастных к обороту наркотиков

30 ноября 2021, 13:38
В Тюмени возле улицы Николая Семенова сотрудники спецподразделения задержали несколько человек, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Взволнованные местные жители засняли процедуру задержания на видео.

Как сообщает «КП-Тюмень», задержание подозреваемых произошло в три часа дня 30 ноября.

Жители засняли на видео, как правоохранители обыскивают багажник автомобиля одного из задержанных. После этого его отводят под руку в тонированный служебный автомобиль. Никакого сопротивления молодой человек не оказывает.

В пресс-службе УМВД Тюменской области подтвердили факт проведения данных мероприятий.

Отмечается, что оперативно-разыскная работа продолжается.

Автор видео, тюменский общественник Алексей Шевцов заявил, что представители спецслужб сработали оперативно и слаженно.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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