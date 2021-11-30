Тюменцы засняли на видео операцию по задержанию причастных к обороту наркотиков

Posted 30 ноября 2021,, 13:38
Published 30 ноября 2021,, 13:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Жители засняли на видео, как правоохранители обыскивают багажник автомобиля одного из задержанных. После этого его отводят под руку в тонированный служебный автомобиль. Никакого сопротивления молодой человек не оказывает.
В пресс-службе УМВД Тюменской области подтвердили факт проведения данных мероприятий.
Отмечается, что оперативно-разыскная работа продолжается.
Автор видео, тюменский общественник Алексей Шевцов заявил, что представители спецслужб сработали оперативно и слаженно.