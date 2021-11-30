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Posted 30 ноября 2021,, 13:37

Published 30 ноября 2021,, 13:37

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Тюменец украл два дорожных знака для хозяйственных нужд

30 ноября 2021, 13:37
В Тюменской области задержали 57-летнего жителя поселка Заречный, которого подозревают в краже двух дорожных знаков.

Как сообщает «КП-Тюмень», в полицию обратились представители компании, которая обслуживает автодороги. Они заявили, что на одном из участков автотрассы пропали два дорожных знака с опорами на сумму более 7,5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к этому причастен 57-летний житель поселка Заречный. Его задержали и доставили в отделение. Сообщается, что мужчина признал вину и пояснил, что дорожные знаки он увидел по пути от работы до дома. Он отметил, что металлоконструкции ему «пригодятся в хозяйстве».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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