Тюменец украл два дорожных знака для хозяйственных нужд

Полицейские установили, что к этому причастен 57-летний житель поселка Заречный. Его задержали и доставили в отделение. Сообщается, что мужчина признал вину и пояснил, что дорожные знаки он увидел по пути от работы до дома. Он отметил, что металлоконструкции ему «пригодятся в хозяйстве».