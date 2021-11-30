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Индекс промпроизводства вновь вырос в Тюменской области

30 ноября 2021, 12:03
Фото: Правительство Тюменской области
По данным органов государственной статистик, индекс промышленного производства в Тюменской области за январь–октябрь 2021 года вырос на 7,3%. Об этом сегодня, 30 ноября, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств — 114,5%. По этому показателю Тюменская область занимает 13-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.

«Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты. Разумеется, мы и в дальнейшем будем способствовать созданию новых и развитию действующих промышленных предприятий в самых разных отраслях», прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов — 137,4% к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 177%, прочих готовых изделий — 139,8%, прочей неметаллической минеральной продукции — 126%, в ремонте и монтаже машин и оборудования — 125,1%, производстве электрического оборудования — 124,2%, бумаги и бумажных изделий — 123,6%, резиновых и пластмассовых изделий — 114,6%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки — 112,6%, производстве мебели — 107,9%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — 105,2%, металлургическом производстве — 104,8%.

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