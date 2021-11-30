Индекс промпроизводства вновь вырос в Тюменской области

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов — 137,4% к уровню января-октября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 177%, прочих готовых изделий — 139,8%, прочей неметаллической минеральной продукции — 126%, в ремонте и монтаже машин и оборудования — 125,1%, производстве электрического оборудования — 124,2%, бумаги и бумажных изделий — 123,6%, резиновых и пластмассовых изделий — 114,6%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки — 112,6%, производстве мебели — 107,9%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — 105,2%, металлургическом производстве — 104,8%.