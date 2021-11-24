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В 2022 году в Тобольском районе начнётся строительство детского сада

24 ноября 2021, 11:53
Фото: Правительство Тюменской области
В селе Малая Зоркальцева Тобольского района будет построен современный детский сад на 110 мест. Работы запланированы на следующий год. Об этом сообщил на очередном онлайн-заседании регионального правительства заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

По словам вице-губернатора, в селе сейчас остро не хватает мест в детском саду, который посещают малыши сразу из нескольких населённых пунктов.

«В настоящее время в селе работает детсад «Березка», который обслуживает еще восемь населенных пунктов. Детское дошкольное учреждение расположено в здании 1977 года постройки, рассчитанном на 34 места. Однако фактически детский сад посещает 61 воспитанник в возрасте от полутора до семи лет. Очередь на предоставление места на полный день в детсаду в селе Малая Зоркальцева составляет 12 человек», отметил заместитель губернатора.

Здание детского сада не соответствует современным требованиям, его реконструкция нецелесообразна. В связи с этим по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора был изучен вопрос о строительстве нового детсада. Для реализации этого проекта уже предложен земельный участок. На 2022 год запланированы средства для разработки проектно-сметной документации.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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