В 2022 году в Тобольском районе начнётся строительство детского сада

«В настоящее время в селе работает детсад «Березка», который обслуживает еще восемь населенных пунктов. Детское дошкольное учреждение расположено в здании 1977 года постройки, рассчитанном на 34 места. Однако фактически детский сад посещает 61 воспитанник в возрасте от полутора до семи лет. Очередь на предоставление места на полный день в детсаду в селе Малая Зоркальцева составляет 12 человек», отметил заместитель губернатора.