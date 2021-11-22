В Тюмени открылся второй образовательный экологический маршрут

С помощью установленных по маршруту информационных стендов тюменцы и гости областной столицы смогут познакомиться с историей озера, узнать о местной флоре и фауне. Для учащихся и студентов, интересующихся естественными науками, здесь планируют проводить образовательные мероприятия.