В Тюмени открылся второй образовательный экологический маршрут

С помощью установленных по маршруту информационных стендов тюменцы и гости областной столицы смогут познакомиться с историей озера, узнать о местной флоре и фауне. Для учащихся и студентов, интересующихся естественными науками, здесь планируют проводить образовательные мероприятия.
Елена Григорьевна напомнила участникам экскурсии слова Льва Толстого: «Одно из первых условий счастья — неразрывная связь между человеком и природой. Природа — наш дом, так давайте сохраним его как самое драгоценное сокровище, которое у нас есть».
Председатель постоянной комиссии по социальному развитию поблагодарила всех организаторов экологического образовательного маршрута за активную работу и пожелала дальнейших успехов.
Напомним, это уже второй экологический образовательный маршрут, открытый в Тюмени в 2021 году: первый расположен в лесопарке им. Гагарина.