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В Тюмени открылся второй образовательный экологический маршрут

22 ноября 2021, 10:47
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
В Тюмени открыли второй экологический образовательный маршрут, который проходит по территории турбазы детско-юношеского центра «Авангард» вблизи Цимлянского озера. На прогулочно-познавательной экскурсии вместе с другими участниками побывала депутат Тюменской городской Думы Елена Бойко.
Сюжет
Тюмень

С помощью установленных по маршруту информационных стендов тюменцы и гости областной столицы смогут познакомиться с историей озера, узнать о местной флоре и фауне. Для учащихся и студентов, интересующихся естественными науками, здесь планируют проводить образовательные мероприятия.

Елена Григорьевна напомнила участникам экскурсии слова Льва Толстого: «Одно из первых условий счастья — неразрывная связь между человеком и природой. Природа — наш дом, так давайте сохраним его как самое драгоценное сокровище, которое у нас есть».

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию поблагодарила всех организаторов экологического образовательного маршрута за активную работу и пожелала дальнейших успехов.

Напомним, это уже второй экологический образовательный маршрут, открытый в Тюмени в 2021 году: первый расположен в лесопарке им. Гагарина.

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