В больнице Нижней Тавды появились кардиомонитор и два шприцевых инфузионных насоса

Инфузоматы послужат терапевтической службе. Они позволяют длительное время дозированно вводить пациентам назначенные доктором лекарственные препараты. Автоматически вводить – то есть без прямого задействования медицинского персонала, днем и ночью. Также инфузионный насос в некоторых случаях просто незаменим – медицинской сестре трудно вводить пациенту, например, 0,1 миллилитр лекарства каждую минуту. А есть заболевания, при которых нужна именно такая схема введения. Подобной техники в Нижнетавдинской больнице раньше не было.
А кардиомонитор занял место в родильном зале хирургической службы. Там не хватало техники для круглосуточного наблюдения за сердечной деятельностью пациентов. Жительницы Нижнетавдинского района предпочитают по возможности не покидать родные места для рождения ребенка. Они очень трепетно относятся к местной службе родовспоможения и хвалят медиков, принимающих их детей. Конечно, если течение беременности дает основания предполагать, что роды могут представлять опасность для жизни матери или ребенка, пациентку в обязательном порядке направляют в Тюмень. Однако, даже если все идет штатно, за сердечной деятельностью роженицы необходим строгий контроль. И кардиомонитор в этом случае незаменим.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».