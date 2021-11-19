В больнице Нижней Тавды появились кардиомонитор и два шприцевых инфузионных насоса

А кардиомонитор занял место в родильном зале хирургической службы. Там не хватало техники для круглосуточного наблюдения за сердечной деятельностью пациентов. Жительницы Нижнетавдинского района предпочитают по возможности не покидать родные места для рождения ребенка. Они очень трепетно относятся к местной службе родовспоможения и хвалят медиков, принимающих их детей. Конечно, если течение беременности дает основания предполагать, что роды могут представлять опасность для жизни матери или ребенка, пациентку в обязательном порядке направляют в Тюмень. Однако, даже если все идет штатно, за сердечной деятельностью роженицы необходим строгий контроль. И кардиомонитор в этом случае незаменим.