Жители Тюменской области жалуются на несправедливые выплаты за изъятие недвижимости

«Живу в переулке Вокзальном, 15. Суммы, представленные „Уралуправтодором“, с трудом хватит на стандартное двухкомнатное жилье», — сообщила жительница поселка Надежда.
Ранее «Наш Город» сообщал, что жители поселка Боровский продолжают собирать обращения из-за реконструкции трассы. Дорогу начали расширять еще в конце прошлого года. Планируется увеличение полос движения до четырех.
«Все итоговые решения об изъятии уже подготовлены по 108 объектам: 69 земельных участков, 35 жилых домов, несколько хозяйственных построек и один магазин»сообщили представители «Уралуправтодора» в беседе с «URA.ru»
Все жители, которых затронет изъятие жилья, уже получили все документы.
Также мы сообщали о важных новых назначениях мэра города Руслана Кухарука и полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева.