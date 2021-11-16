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Жители Тюменской области жалуются на несправедливые выплаты за изъятие недвижимости

16 ноября 2021, 03:40
Фото: 1Mi
Жителям Боровского поселка начали приходить документы на выкуп их участков для расширения федеральной трассы Р-402. Далеко не всем владельцам земельных участков показались достаточными суммы, которые были установлены в рамках оценки. Ранее многие жители поселка высказывались против расширения трассы.

«Живу в переулке Вокзальном, 15. Суммы, представленные „Уралуправтодором“, с трудом хватит на стандартное двухкомнатное жилье», — сообщила жительница поселка Надежда.

Ранее «Наш Город» сообщал, что жители поселка Боровский продолжают собирать обращения из-за реконструкции трассы. Дорогу начали расширять еще в конце прошлого года. Планируется увеличение полос движения до четырех.

«Все итоговые решения об изъятии уже подготовлены по 108 объектам: 69 земельных участков, 35 жилых домов, несколько хозяйственных построек и один магазин»сообщили представители «Уралуправтодора» в беседе с «URA.ru»

Все жители, которых затронет изъятие жилья, уже получили все документы.

Обращаем внимание читателей на прогноз погоды 16 ноября. В Тюмени ожидается мороз.

Также мы сообщали о важных новых назначениях мэра города Руслана Кухарука и полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

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#Новости#Максим Кондратов#Общество
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