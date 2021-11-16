Жители Тюменской области жалуются на несправедливые выплаты за изъятие недвижимости

Жителям Боровского поселка начали приходить документы на выкуп их участков для расширения федеральной трассы Р-402. Далеко не всем владельцам земельных участков показались достаточными суммы, которые были установлены в рамках оценки. Ранее многие жители поселка высказывались против расширения трассы.

«Живу в переулке Вокзальном, 15. Суммы, представленные „Уралуправтодором“, с трудом хватит на стандартное двухкомнатное жилье», — сообщила жительница поселка Надежда. Ранее «Наш Город» сообщал, что жители поселка Боровский продолжают собирать обращения из-за реконструкции трассы. Дорогу начали расширять еще в конце прошлого года. Планируется увеличение полос движения до четырех. «Все итоговые решения об изъятии уже подготовлены по 108 объектам: 69 земельных участков, 35 жилых домов, несколько хозяйственных построек и один магазин»сообщили представители «Уралуправтодора» в беседе с «URA.ru» Все жители, которых затронет изъятие жилья, уже получили все документы. Обращаем внимание читателей на прогноз погоды 16 ноября. В Тюмени ожидается мороз. Также мы сообщали о важных новых назначениях мэра города Руслана Кухарука и полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Материалы по теме В филиале Боровской птицефабрики выявили грубые нарушения карантина В районе Боровского около Тюмени возник затор в 5 км из-за ремонтных работ