Тюменский наркодиспансер проводит профилактическую работу с подростками

По телефону специалисты приглашали на консультацию ребят, у которых оказался положительным результат тестирования на котинин (что говорит о воздействии табачного дыма на организм), а также членов их семей. С января по октябрь 2021 года на таких занятиях побывало 84 подростка и 13 взрослых (родителей). Психологи провели 97 консультаций и 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых.