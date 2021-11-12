Тюменский наркодиспансер проводит профилактическую работу с подростками

Это стало их вкладом в реализацию на территории области национального проекта «Демография».
По телефону специалисты приглашали на консультацию ребят, у которых оказался положительным результат тестирования на котинин (что говорит о воздействии табачного дыма на организм), а также членов их семей. С января по октябрь 2021 года на таких занятиях побывало 84 подростка и 13 взрослых (родителей). Психологи провели 97 консультаций и 6 онлайн-консультаций по отказу от курения для взрослых.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 70% первичных профилактических консультаций проводились онлайн — через видеосвязь в мессенджерах. Это доступно, безопасно для здоровья, не требует транспортных затрат и экономит время пациентов. Такой формат показал свою эффективность и в профилактических консультациях по отказу от курения для взрослых.
Организуют специалисты наркодиспансера и профилактические занятия на базе школ, колледжей, учреждений дополнительного образования, центральной городской библиотеки. С начала года такие встречи по профилактике употребления психоактивных веществ, алкоголя и табака посетили более 550 детей и подростков.
У кабинета профилактики ОНД есть официальная группа в соцсети «ВКонтакте». В октябре здесь подвели итоги интернет-конкурса социальных видеороликов для старшеклассников и студентов «Послушай, друг…». Его участники — учащиеся 16 образовательных учреждений Тюмени и области — создали видеообращения к сверстникам, в которых рассказали, почему они выбирают здоровый образ жизни и какие риски для здоровья, по их мнению, связаны с употреблением психоактивных веществ.