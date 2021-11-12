Моор внес в Тюменскую облдуму законопроект о дополнительных льготах для бизнеса

Цель нового регионального закона — поддержать предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях (по установленному перечню), наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19. В соответствии с законопроектом, в 2021 году на 30% снижается налоговая нагрузка на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для предпринимателей, которые используют патент.