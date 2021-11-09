В Тобольске мужчина при защите своей жены воткнул нож в спину соседу

Posted 9 ноября 2021,, 13:02
Published 9 ноября 2021,, 13:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как информирует tumen.kp.ru, задержанный защищал свою супругу, которая отправилась к соседу поговорить по поводу оскорбления ее дочери. Сосед стал набрасываться на женщину. Супруг собирался оттолкнуть разъяренного оппонента, но у него не хватило сил.
Тогда он вынул из кармана нож и дважды ударил им по спине потерпевшего, рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. После этого женщина вызвала скорую и помогла в оказании первой помощи.
Подозреваемый сознался в содеянном, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственный отдел возбудил уголовное дело по данному факту, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предполагает лишение свободы до 10 лет.