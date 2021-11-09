В Тобольске мужчина при защите своей жены воткнул нож в спину соседу

Как информирует tumen.kp.ru, задержанный защищал свою супругу, которая отправилась к соседу поговорить по поводу оскорбления ее дочери. Сосед стал набрасываться на женщину. Супруг собирался оттолкнуть разъяренного оппонента, но у него не хватило сил.