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Posted 9 ноября 2021,, 13:02

Published 9 ноября 2021,, 13:02

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тобольске мужчина при защите своей жены воткнул нож в спину соседу

9 ноября 2021, 13:02
В микрорайоне Менделеево Тобольска мужчина получил ножевые ранения. Приехавшие на место событий полицейские установили: потерпевшего ранил его сосед. Мужчину в возрасте 39 лет задержали и доставили в полицейский участок.

Как информирует tumen.kp.ru, задержанный защищал свою супругу, которая отправилась к соседу поговорить по поводу оскорбления ее дочери. Сосед стал набрасываться на женщину. Супруг собирался оттолкнуть разъяренного оппонента, но у него не хватило сил.

Тогда он вынул из кармана нож и дважды ударил им по спине потерпевшего, рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области. После этого женщина вызвала скорую и помогла в оказании первой помощи.

Подозреваемый сознался в содеянном, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственный отдел возбудил уголовное дело по данному факту, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предполагает лишение свободы до 10 лет.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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