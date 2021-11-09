На посту охраны умер сотрудник ВОХР в Тюмени

На место прибыли медики скорой помощи, которым оставалось лишь констатировать смерть. Позже стало известно, что сотрудник госслужбы умер из-за атеросклеротической болезни сердца.
Инспектор труда начал расследование и установил нарушение трудового законодательства, выражающееся в несоблюдении сроков информирования соответствующих органов об инциденте на рабочем месте.
«Извещение о несчастном случае начальство должно было направить в Гострудинспекцию и территориальную прокуратуру не позднее, чем через сутки после произошедшего. Однако сроки были нарушены», — пояснили в ведомстве.
В связи с этим нарушением ответственное юрлицо оштрафовано.