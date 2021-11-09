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На посту охраны умер сотрудник ВОХР в Тюмени

9 ноября 2021, 05:33
Фото: 1Mi
На посту охраны умер сотрудник Росгвардии в Тюмени
Вечером на объекте охраны было найдено безжизненное тело контролёра военизированной охраны, сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Тюменской области.
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Тюмень

На место прибыли медики скорой помощи, которым оставалось лишь констатировать смерть. Позже стало известно, что сотрудник госслужбы умер из-за атеросклеротической болезни сердца.

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Инспектор труда начал расследование и установил нарушение трудового законодательства, выражающееся в несоблюдении сроков информирования соответствующих органов об инциденте на рабочем месте.

«Извещение о несчастном случае начальство должно было направить в Гострудинспекцию и территориальную прокуратуру не позднее, чем через сутки после произошедшего. Однако сроки были нарушены», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим нарушением ответственное юрлицо оштрафовано.

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