Состоялся осенний Кубок КВН среди среди команд тюменцев с ОВЗ

На сцену вышли команды-победители областного весеннего фестиваля КВН:
- «Хурма» (Восточный АО г. Тюмени),
- «Антитела» (Калининский АО г. Тюмени),
- «Единые» (Заводоуковский городской округ),
- «Без комплексов» (г. Ялуторовск).
«Переформатируемся, перестраиваемся, ломаем барьеры, но тем не менее играем!» — отметил в приветственном слове к участникам председатель Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко, который, кстати, не по наслышке знает о КВН особого статуса все, ведь когда-то и сам стоял на сцене среди весёлых и находчивых.
Свои выступления команды начали с конкурса «Приветствие», где нужно было максимально ярко и смешно отразить тему игры «Научный эксперимент».
Члены жюри после каждого выступления команд высказывали мнение, делились впечатлениями, отправляли из зрительного зала на сцену добрые и позитивные пожелания. Например, команду «Антитела» Калининского округа гуру юмора и смеха назвали самой молодёжной и креативной, шуток которой всегда ждут, а про команду «Без комплексов» из Ялуторовска сказали, что их шутки местного разлива очень актуальные. «У этой маленькой команды большое будущее!» — отметил Иван Филиппов.
В рамках второго конкурса осеннего Кубка КВН — «Знакомый сюжет» — участники представили свои версии уже знакомых сюжетов. Так, была очень смешная «Репка» от «Хурмы», тиктокерство по-калинински от команды «Антитела». А кто такие современные черепашки-ниндзя, знаете? А вот ялуторовские кавээнщики знают: это современные герои, которые прячутся в локдаун в канализации и едят пиццу!
Пока жюри совещалось, выставляло оценки и выбирало лучших, на сцену Дворца «Пионер» вышла команда «Алоэ Лера», участник лиги «Запсиб», — прекрасный подарок и отличная мотивация для участников осеннего Кубка КВН!
Призёры и победители очередного осеннего Кубка КВН среди инвалидов:
- «Лучшая шутка» — команда КВН «Без комплексов» (г. Ялуторовск),
- «Лучшая актриса» — Елизавета Клочко («Хурма», Тюмень),
- «Лучший актер» — Иван Часовских («Единые», Заводоуковский ГО).
3 место — команда «Антитела» (Калининский АО, г. Тюмень).
2 место — команда «Хурма» (Восточный АО, г. Тюмень).
1 место — команда «Единые» (Заводоуковский ГО).
Гран-при и Кубок КВН — команда «Без комплексов» (г. Ялуторовск).
«Мы очень долго шли к этой победе, старались сегодня выложиться по-максимуму. Понимаем, что быть победителем — это очень ответственно, ведь не только мы сами, но и жюри, и зрители, и наши родные и близкие, и даже наши конкуренты теперь ждут от нас ещё больше шуток, ещё больше драйва, ещё лучшего выступления, — признались актёры команды «Без комплексов» Дмитрий Беляков и Дмитрий Селин.
На данном этапе ребята собой довольны, впереди их ждёт участие во всероссийском кубке игр КВН особого статуса, который пройдёт в первых числах ноября в Санкт-Петербурге. Там бесшабашные ялуторовчане пообещали зажечь, сделать упор на актёров братьев-близнецов, которые неплохо обыгрывают свои роли. Будем болеть за ребят.
А лично мне, например, ближе юмор молодёжной и креативной команды «Антитела». Не могла не подойти к ребятам и не задать вопрос, довольны ли они третьим местом?
«Выступили мы неплохо, сделали все, что смогли. Конечно, хотелось более высоких баллов. Но все наши гран-при, они у нас вот здесь», — признался Евгений Шиморин, прикладывая кулак к области сердца.
Вот такие они, наши кавээнщики — веселые, смешные, артистичные, брутальные, бесшабашные, отчаянные, талантливые, трогательные.
Организаторы и команды выражают искреннюю благодарность режиссёру, ведущей КВН Ирине Голубевой, команде редакторов и звукооператоров, а также лучшей команде волонтеров — учащимся Тюменского государственного колледжа производственных и социальных технологий.
Напомним, что организаторами и учредителями осеннего Кубка КВН среди инвалидов являются департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамент социального развития Тюменской области, Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов, областной реабилитационный центр «Родник», Дворец творчества и спорта «Пионер».