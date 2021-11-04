Состоялся осенний Кубок КВН среди среди команд тюменцев с ОВЗ

«Мы очень долго шли к этой победе, старались сегодня выложиться по-максимуму. Понимаем, что быть победителем — это очень ответственно, ведь не только мы сами, но и жюри, и зрители, и наши родные и близкие, и даже наши конкуренты теперь ждут от нас ещё больше шуток, ещё больше драйва, ещё лучшего выступления, — признались актёры команды «Без комплексов» Дмитрий Беляков и Дмитрий Селин.