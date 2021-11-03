В Тобольской больнице углублённую диспансеризацию проводят на новом оборудовании

Оборудование поступило в амбулаторно-поликлиническую службу больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области.
Углублённая диспансеризация проводится с 1 июля 2021 года и предполагает расширенный комплекс обследований, направленных на профилактику развития возможных патологий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Кроме осмотра и консультации врача-терапевта, лабораторных анализов и назначения необходимых препаратов, специалисты проводят оценку функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также тест с шестиминутной ходьбой.
Исследование жизненной ёмкости лёгких и проверка внешнего дыхания выполняется на новом цифровом спирографе. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких. Вся информация об исследовании отображается на цветном дисплее и может быть распечатана на бумаге.
Если у пациента превышает норму концентрация маркера тромбообразования в крови, врачи назначают ультразвуковую допплерографию сосудов ног. Новый аппарат ультразвуковой диагностики позволяет визуализировать кровоток. При недостаточной насыщенности крови кислородом пациенту проводят эхокардиографию. Исследование даёт возможность исключить миокардит и сердечную недостаточность. Благодаря УЗИ-аппарату последнего поколения врачи могут выявить осложнения и своевременно скорректировать терапию.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».