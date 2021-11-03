nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольской больнице углублённую диспансеризацию проводят на новом оборудовании

3 ноября 2021, 12:04
Фото: Правительство Тюменской области
В областной больнице №3 в Тобольске для пациентов, перенёсших COVID-19 и проходящих углубленную диспансеризацию, доступно обследование на новом аппарате ультразвуковой диагностики и цифровом спирографе. Об этом сегодня, 3 ноября, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Оборудование поступило в амбулаторно-поликлиническую службу больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области.

Углублённая диспансеризация проводится с 1 июля 2021 года и предполагает расширенный комплекс обследований, направленных на профилактику развития возможных патологий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Кроме осмотра и консультации врача-терапевта, лабораторных анализов и назначения необходимых препаратов, специалисты проводят оценку функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также тест с шестиминутной ходьбой.

Исследование жизненной ёмкости лёгких и проверка внешнего дыхания выполняется на новом цифровом спирографе. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких. Вся информация об исследовании отображается на цветном дисплее и может быть распечатана на бумаге.

Если у пациента превышает норму концентрация маркера тромбообразования в крови, врачи назначают ультразвуковую допплерографию сосудов ног. Новый аппарат ультразвуковой диагностики позволяет визуализировать кровоток. При недостаточной насыщенности крови кислородом пациенту проводят эхокардиографию. Исследование даёт возможность исключить миокардит и сердечную недостаточность. Благодаря УЗИ-аппарату последнего поколения врачи могут выявить осложнения и своевременно скорректировать терапию.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25