В Тобольской больнице углублённую диспансеризацию проводят на новом оборудовании

Исследование жизненной ёмкости лёгких и проверка внешнего дыхания выполняется на новом цифровом спирографе. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких. Вся информация об исследовании отображается на цветном дисплее и может быть распечатана на бумаге.