Студентов тюменских вузов научат предотвращать конфликты

На пресс-конференции 11 октября в общественной палате Тюменской области проект представили его организаторы: директор центра медиации и права Юрий Даровских и менеджер центра патриотического воспитания управления молодежной политики ТюмГУ, представляющий партнера проекта, Тюменский государственный университет, Динар Нафиков.
Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и бюджета Тюменской области. Цель проекта — интеграция медиативных технологий в практику разрешения конфликтов, возникающих в высших учебных заведениях Тюменской области, профилактика обращения молодежи к радикальным способам преодоления противоречий. Для этого предполагается обучить молодежь основам применения медиативных техник в повседневной жизни.
По словам Юрия Даровских, в этом учебном году в вузах области будут проведены 20 восьмичасовых интенсив-семинаров, на которых старосты групп, неформальные лидеры студенческих коллективов получат практические навыки применения медиации для предотвращения возникающих в поликультурных коллективах конфликтов. В ходе семинаров участники проекта в интерактивном формате ознакомятся с понятием и сущностью процедуры медиации, возможностями ее применения как в образовательном процессе, так и в повседневной жизни, в том числе узнают о видах конфликтов, способах контроля и управления ими.
Как рассказал Динар Нафиков, Тюменский государственный университет в своей профилактической работе постоянно контактирует с иностранными студентами. Одно из перспективных направлений профилактики экстремизма — развитие студенческого самоуправления, чтобы возможные конфликты разрешались в самой студенческой среде без негативных последствий.
Подробнее о вопросах реализации проекта «Школа медиации в молодежной студенческой среде» можно будет узнать на круглом столе, который запланирован на ноябрь этого года.
Итогом проекта станет форум «Школа медиации: учимся слушать, говорить, договариваться», запланированный на июнь 2022 года.
В завершение пресс-конференции Юрий Даровских поблагодарил правительство Тюменской области, Фонд президентских грантов за предоставленное финансирование, партнеров проекта — Общественную палату Тюменской области, Тюменскую областную думу, комитет по делам национальностей области, Тюменский государственный университет за помощь и поддержку.