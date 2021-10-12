Студентов тюменских вузов научат предотвращать конфликты

По словам Юрия Даровских, в этом учебном году в вузах области будут проведены 20 восьмичасовых интенсив-семинаров, на которых старосты групп, неформальные лидеры студенческих коллективов получат практические навыки применения медиации для предотвращения возникающих в поликультурных коллективах конфликтов. В ходе семинаров участники проекта в интерактивном формате ознакомятся с понятием и сущностью процедуры медиации, возможностями ее применения как в образовательном процессе, так и в повседневной жизни, в том числе узнают о видах конфликтов, способах контроля и управления ими.