Тюменская область вошла в топ-5 регионов по работе с НКО в социальной сфере

Для расчета рейтинга использовались 10 показателей, в том числе: доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО и программы по поддержке социального предпринимательства в общем количестве муниципальных районов и городских у округов в субъекте Российской Федерации; доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере; количество СОНКО на 10 тыс. населения; доля выпадающих доходов бюджета субъекта Российской Федерации в связи с применением СОНКО региональных налоговых льгот, от общего размера налоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации и др.