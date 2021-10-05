Тюменская область вошла в топ-5 регионов по работе с НКО в социальной сфере

Об итогах ежегодного рейтинга Минэкономразвития «Рейтинг регионов РФ-2020: доступ НКО и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере» на пресс-конференции рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Рейтинг составлен совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и поделен на категории: лидеры, регионы-кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, регионы, делающие первые шаги к успеху и регионы с наибольшим потенциалом роста.
Лидерами рейтинга в 2020 г. стали регионы (в порядке убывания от первого до пятого места): Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Республика Башкортостан.
Для расчета рейтинга использовались 10 показателей, в том числе: доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО и программы по поддержке социального предпринимательства в общем количестве муниципальных районов и городских у округов в субъекте Российской Федерации; доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере; количество СОНКО на 10 тыс. населения; доля выпадающих доходов бюджета субъекта Российской Федерации в связи с применением СОНКО региональных налоговых льгот, от общего размера налоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации и др.
Стоит напомнить, что по итогам рейтинга субъектов РФ за 2017 год Тюменская область занимала 32 место, за 2018 год — 20 место, в 2019 году Тюменская область вошла в десятку лидеров, заняв 10 место. С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России по ссылке.