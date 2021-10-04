Александр Моор: борьба с наркоманией — одна из важнейших задач власти

Участники заседания проанализировали наркоситуацию, сложившуюся в Тюменской области по итогам первого полугодия 2021 года. За этот период количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 46% сократилось количество наркопреступлений среди несовершеннолетних.
Из незаконного оборота изъято 53 кг наркотических веществ. В регионе пресечена деятельность двух подпольных нарколабораторий. Существенно снизилась в области общая заболеваемость наркоманией на 100 тыс. населения.
«При этом сохраняется негативная тенденция к росту смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Это очень серьезная проблема, для решения которой необходимо четкое и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами, системой здравоохранения, региональной и муниципальной властью», подчеркнул Александр Моор.