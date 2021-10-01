В первом конкурсе грантов губернатора Тюменской области победил БФРГТ

Он был заявлен в направлении развитие институтов гражданского общества.
По решению объединенного экспертного совета победителями первого конкурса грантов губернатора Тюменской области признаны 43 проекта 37 социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма распределенных средств составила чуть более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн за счет софинансирования конкурса фондом - оператором президентских грантов. Проекты будут реализованы в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Тобольске и Сладковском районе.
37 экспертов рассмотрели 144 проекта, каждый из которых оценивали три независимых эксперта.
Цель проекта БФРГТ «Стратегия — взгляд в будущее некоммерческого сектора» — формирование стратегии развития некоммерческого сектора региона, основанной на понимании необходимости подхода, качественно опережающего существующий уровень. Для этого планируется проводить объединяющие и продвигающие НКО мероприятия. На основе публичного обсуждения действующих практик будет сформирована социальная карта НКО, дающая возможность оценить результативность сектора и расширить число жителей, знающих и участвующих в деятельности НКО. Анализ представленных практик, экспертное обсуждение проблем в деятельности НКО станут основой для проведения стратегической сессии в формате «Открытое пространство». Участники сессии обсудят и предложат направления развития сектора, его внутренних и внешних возможностей.
БФРГТ приступает к реализации проекта 1 октября 2021 года.