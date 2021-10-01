В первом конкурсе грантов губернатора Тюменской области победил БФРГТ

Цель проекта БФРГТ «Стратегия — взгляд в будущее некоммерческого сектора» — формирование стратегии развития некоммерческого сектора региона, основанной на понимании необходимости подхода, качественно опережающего существующий уровень. Для этого планируется проводить объединяющие и продвигающие НКО мероприятия. На основе публичного обсуждения действующих практик будет сформирована социальная карта НКО, дающая возможность оценить результативность сектора и расширить число жителей, знающих и участвующих в деятельности НКО. Анализ представленных практик, экспертное обсуждение проблем в деятельности НКО станут основой для проведения стратегической сессии в формате «Открытое пространство». Участники сессии обсудят и предложат направления развития сектора, его внутренних и внешних возможностей.