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От ИТ-компаний Тюмени ждут проектов с применением ИИ в здравоохранении

30 сентября 2021, 13:53
Фото: pixabay.com
До 10 октября 2021 года Агентство стратегических инициатив принимает заявки на лучшие практики и задачи в сфере здравоохранения с применением технологий искусственного интеллекта и анализа данных для внедрения и тиражирования в городах, регионах РФ и мире. О проекте рассказали в департаменте информатизации региона.

Проект «Цифровая лаборатория в здравоохранении» — это первая лаборатория по сбору лучших региональных практик и существующих цифровых решений в системе здравоохранения. Лаборатория создана для реализации Национальной социальной инициативы в партнерстве с Datamasters. В рамках проекта будут собраны задачи, направленные на улучшение услуг и сервисов государственных медицинских учреждений в регионах. Если для отдельно взятой задачи не создано цифровых практик, будет разрабатываться решение с применением ИИ и анализа данных.

С помощью лаборатории ИТ-компании могут подавать разработанные и внедренные решения, которые имеют доказанную эффективность. Регионы смогут делиться задачами и дополнять их данными для разработки решений ИТ-специалистами.

Эксперты лаборатории выберут лучшие практики и решения, которые будут представлены на платформе «Смартека» для дальнейшего тиражирования.

Первый этап продлится до 10 октября, подать заявку можно на сайте.

4 октября пройдет вебинар для регионов по постановке задач. Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте.

Напоминаем, что ранее в число лучших практик Смартеки вошли тюменская Школа юных нейроинженеров и школа программирования. По данным направлениям в регионе ведется подготовка ИТ-кадров в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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