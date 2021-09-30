От ИТ-компаний Тюмени ждут проектов с применением ИИ в здравоохранении

Проект «Цифровая лаборатория в здравоохранении» — это первая лаборатория по сбору лучших региональных практик и существующих цифровых решений в системе здравоохранения. Лаборатория создана для реализации Национальной социальной инициативы в партнерстве с Datamasters. В рамках проекта будут собраны задачи, направленные на улучшение услуг и сервисов государственных медицинских учреждений в регионах. Если для отдельно взятой задачи не создано цифровых практик, будет разрабатываться решение с применением ИИ и анализа данных.
С помощью лаборатории ИТ-компании могут подавать разработанные и внедренные решения, которые имеют доказанную эффективность. Регионы смогут делиться задачами и дополнять их данными для разработки решений ИТ-специалистами.
Эксперты лаборатории выберут лучшие практики и решения, которые будут представлены на платформе «Смартека» для дальнейшего тиражирования.
4 октября пройдет вебинар для регионов по постановке задач. Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте.
Напоминаем, что ранее в число лучших практик Смартеки вошли тюменская Школа юных нейроинженеров и школа программирования. По данным направлениям в регионе ведется подготовка ИТ-кадров в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».