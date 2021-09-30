От ИТ-компаний Тюмени ждут проектов с применением ИИ в здравоохранении

Проект «Цифровая лаборатория в здравоохранении» — это первая лаборатория по сбору лучших региональных практик и существующих цифровых решений в системе здравоохранения. Лаборатория создана для реализации Национальной социальной инициативы в партнерстве с Datamasters. В рамках проекта будут собраны задачи, направленные на улучшение услуг и сервисов государственных медицинских учреждений в регионах. Если для отдельно взятой задачи не создано цифровых практик, будет разрабатываться решение с применением ИИ и анализа данных.