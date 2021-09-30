Более тысячи ключниц к Международному дню пожилых людей изготовили юные тюменцы

Специально для ежегодной акции «Мы вас любим!» в рамках областного марафона «Пусть осень жизни будет золотой» к Международному дню пожилых людей школьники и воспитанники детских садов своими руками сделали более тысячи ключниц в виде сов. Об этом сегодня, 30 сентября, рассказали в региональном департамент соцразвития.

Организатор марафона — региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Поздравить людей золотого возраста с их праздником смог любой желающий. «Люди старшего поколения хотят простого человеческого общения, внимания и заботы. Мы запустили эту акцию, чтобы 1 октября тюменцы 55+ смогли получить трогательные сюрпризы-ключницы, которые вызовут у них приятные эмоции и пригодятся им в быту. Спешите дарить радость другим», — комментируют организаторы инициативы. Подробная информация по тел. (3452) 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее мы рассказывали о спортивном проекте «Бабушкин Workout», в рамках которого «серебряные» активисты из Тюмени присоединятся к тренерам восточных единоборств и постигнут искусство владения азиатскими техниками защиты и атаки. Активисты пройдут специальную подготовку под внимательным руководством профессиональных наставников. Освоенные знания волонтеры 55+ будут распространять среди тюменцев разных возрастов. В скверах и парках, дворах и на улицах города они проведут множество разнообразных еженедельных разминок и тренировок.