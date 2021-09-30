Более тысячи ключниц к Международному дню пожилых людей изготовили юные тюменцы

Организатор марафона — региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Поздравить людей золотого возраста с их праздником смог любой желающий.
«Люди старшего поколения хотят простого человеческого общения, внимания и заботы. Мы запустили эту акцию, чтобы 1 октября тюменцы 55+ смогли получить трогательные сюрпризы-ключницы, которые вызовут у них приятные эмоции и пригодятся им в быту. Спешите дарить радость другим», — комментируют организаторы инициативы.
Ранее мы рассказывали о спортивном проекте «Бабушкин Workout», в рамках которого «серебряные» активисты из Тюмени присоединятся к тренерам восточных единоборств и постигнут искусство владения азиатскими техниками защиты и атаки.
Активисты пройдут специальную подготовку под внимательным руководством профессиональных наставников. Освоенные знания волонтеры 55+ будут распространять среди тюменцев разных возрастов. В скверах и парках, дворах и на улицах города они проведут множество разнообразных еженедельных разминок и тренировок.