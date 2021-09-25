Сердечно-сосудистый хирург появился в штате больницы Ишима

Как отмечает Наталья Константиновна, помощь врача — сердечно-сосудистого хирурга сейчас очень востребована среди жителей Ишимского района, так как из-за отсутствия профильного специалиста в ОБ № 4 и коронавирусных ограничений у них не было возможности получить её в достаточном объёме. Зато теперь ситуация изменилась. «Хотелось бы, чтобы все нуждающиеся в моей медицинской помощи её получили. Ко мне как к сердечно-сосудистому хирургу в первую очередь стоит обратиться пациентам с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, то есть людям, которые, пройдя 50-100 метров, чувствуют боль в икроножных мышцах и необходимость остановиться, чтобы подождать, пока она утихнет. Если боль присутствует даже в состоянии покоя — это уже серьёзный сигнал организма о том, что обязательно нужно обратиться к сердечно-сосудистому хирургу», — рассказала доктор.