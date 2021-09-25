Сердечно-сосудистый хирург появился в штате больницы Ишима

Наталья Мейер родом из Сорокинского района. По окончании школы она заключила с больницей договор на целевое обучение в Тюменском государственном медицинском университете. Сегодня за плечами у начинающего врача 8 лет учёбы, 2 из которых пришлись на ординатуру по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». Подготовка квалифицированных кадров для медицинских организаций в рамках региональной целевой программы — один из важнейших аспектов реализации национального проекта «Здравоохранение», действующего на территории Российской Федерации.
Направляют к сердечно-сосудистому хирургу и смежные специалисты. Так, Николай Федоров попал к Наталье Константиновне по рекомендации врача-хирурга и остался доволен. «Отличные впечатления от молодого доктора: вежливая, направила на дополнительные исследования. Будем проверять сосуды, а то год не знал, как лечить и что делать», — поделился пациент.
Ранее жителям Ишима с сердечно-сосудистой патологией приходилось ездить в областной центр. Теперь они могут в своём городе получить консультацию врача данной специализации и пройти оперативное лечение в стационаре, в хирургическом отделении. В планах доктора — лечить варикозы, тромбозы, проводить сосудистые шунтирующие операции.
Как отмечает Наталья Константиновна, помощь врача — сердечно-сосудистого хирурга сейчас очень востребована среди жителей Ишимского района, так как из-за отсутствия профильного специалиста в ОБ № 4 и коронавирусных ограничений у них не было возможности получить её в достаточном объёме. Зато теперь ситуация изменилась. «Хотелось бы, чтобы все нуждающиеся в моей медицинской помощи её получили. Ко мне как к сердечно-сосудистому хирургу в первую очередь стоит обратиться пациентам с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, то есть людям, которые, пройдя 50-100 метров, чувствуют боль в икроножных мышцах и необходимость остановиться, чтобы подождать, пока она утихнет. Если боль присутствует даже в состоянии покоя — это уже серьёзный сигнал организма о том, что обязательно нужно обратиться к сердечно-сосудистому хирургу», — рассказала доктор.
Вместе с Натальей к работе в ОБ № 4 приступил её муж, врач-уролог Николай Новосёлов, уроженец Бердюжского района. Он также «целевик». Молодые люди поженились 27 августа, хотя познакомились ещё во время учёбы в медуниверситете. Сегодня супруги с головой окунулись в работу, параллельно занимаются обустройством служебной квартиры, которую получили от администрации города Ишима. По целевому договору, они должны отработать в медучреждении не менее 3 лет. Остаётся надеяться, что областная больница № 4 станет для молодых специалистов основным местом работы на долгие годы.