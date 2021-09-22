Бывший тобольский депутат от ЕР осужден условно на 1 год и 10 месяцев

Собранные оперативниками доказательства против Сергея Вакарина признаны судом достаточными для обвинительного приговора по ст. 318 УК РФ.
Напомним, что его обвиняли в наезде на сотрудника ГИБДД, который требовал его остановиться. Более того, были подозрения, что в момент ДТП он мог быть пьян. Инцидент произошел 13 июля в 8 км от Тобольска.
«Инспектор ДПС предпринял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся», - отмечают в ведомстве.
Обвиняемый полностью признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, с отсрочкой приговора на 2 года и 8 месяцев.
«Обжаловать приговор мы не будем, то, чего мы добивались, то и получили», — рассказал редакции «Нашего города» адвокат Вячеслав Кастерин.