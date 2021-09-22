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Бывший тобольский депутат от ЕР осужден условно на 1 год и 10 месяцев

22 сентября 2021, 12:24
Фото: 1Mi
В Тюменской области вынесен приговор бывшему депутату Тобольской гордумы, сообщает Следственный комитет РФ.

Собранные оперативниками доказательства против Сергея Вакарина признаны судом достаточными для обвинительного приговора по ст. 318 УК РФ.

Напомним, что его обвиняли в наезде на сотрудника ГИБДД, который требовал его остановиться. Более того, были подозрения, что в момент ДТП он мог быть пьян. Инцидент произошел 13 июля в 8 км от Тобольска.

«Инспектор ДПС предпринял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся», - отмечают в ведомстве.

Обвиняемый полностью признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, с отсрочкой приговора на 2 года и 8 месяцев.

«Обжаловать приговор мы не будем, то, чего мы добивались, то и получили», — рассказал редакции «Нашего города» адвокат Вячеслав Кастерин.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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