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На губернаторских профильных сменах отдохнули 300 тюменских школьников

1 августа 2021, 11:23
Фото: Правительство Тюменской области
На губернаторских профильных сменах отдохнули 300 тюменских школьников
Губернаторские профильные смены в тюменском оздоровительно-образовательном центре «Серебряный бор» подходят к концу. В этом сезоне участие в них смогли принять около 300 талантливых школьников из всех населенных пунктов Тюменской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такие смены по инициативе главы Тюменской области организуются Тюменским областным институтом развития регионального образования с 2015 года. На них приезжают ребята, прошедшие отбор среди победителей или призеров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. В течение смены с ними занимаются преподаватели вузов, молодые ученые по профильным дисциплинам, к которым дети проявили особый интерес.

Этим летом в «Серебряном бору» принимали ребят, проявивших себя в социально-гуманитарном, естественно-научном и физико-математическом направлениях.

Весь июль школьники 5-10 классов готовились к интеллектуальным конкурсам под руководством опытных педагогов-наставников в рамках трех основных направлений. Подготовка к предметным олимпиадам по математике, физике, информатике, химии, экологии, геологии, географии, русскому языку, обществознанию и искусству велась в течение двух недель.

Как рассказывает Ясмина Аксёнова, участница первой смены, поездка в «Серебряный бор» стала для нее прекрасной возможностью познакомиться с единомышленниками. В лагере девочка не только отдохнула, но и получила новые знания в гуманитарной сфере, которые в будущем пригодятся в олимпиадном движении, на научных конференциях. Особенно понравились развлекательные мероприятия, подготовленные организаторами и вожатыми смены.

Кроме насыщенной образовательной и культурной программы, для участников смен был организован комплекс оздоровительных процедур и санаторное лечение по индивидуальной программе. Время, свободное от учебных занятий, ребята проводили на скалодроме, на открытых спортивных площадках, в бассейне.

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