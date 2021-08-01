На губернаторских профильных сменах отдохнули 300 тюменских школьников

Такие смены по инициативе главы Тюменской области организуются Тюменским областным институтом развития регионального образования с 2015 года. На них приезжают ребята, прошедшие отбор среди победителей или призеров конкурсных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. В течение смены с ними занимаются преподаватели вузов, молодые ученые по профильным дисциплинам, к которым дети проявили особый интерес.
Этим летом в «Серебряном бору» принимали ребят, проявивших себя в социально-гуманитарном, естественно-научном и физико-математическом направлениях.
Весь июль школьники 5-10 классов готовились к интеллектуальным конкурсам под руководством опытных педагогов-наставников в рамках трех основных направлений. Подготовка к предметным олимпиадам по математике, физике, информатике, химии, экологии, геологии, географии, русскому языку, обществознанию и искусству велась в течение двух недель.
Как рассказывает Ясмина Аксёнова, участница первой смены, поездка в «Серебряный бор» стала для нее прекрасной возможностью познакомиться с единомышленниками. В лагере девочка не только отдохнула, но и получила новые знания в гуманитарной сфере, которые в будущем пригодятся в олимпиадном движении, на научных конференциях. Особенно понравились развлекательные мероприятия, подготовленные организаторами и вожатыми смены.
Кроме насыщенной образовательной и культурной программы, для участников смен был организован комплекс оздоровительных процедур и санаторное лечение по индивидуальной программе. Время, свободное от учебных занятий, ребята проводили на скалодроме, на открытых спортивных площадках, в бассейне.