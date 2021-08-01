На губернаторских профильных сменах отдохнули 300 тюменских школьников

Как рассказывает Ясмина Аксёнова, участница первой смены, поездка в «Серебряный бор» стала для нее прекрасной возможностью познакомиться с единомышленниками. В лагере девочка не только отдохнула, но и получила новые знания в гуманитарной сфере, которые в будущем пригодятся в олимпиадном движении, на научных конференциях. Особенно понравились развлекательные мероприятия, подготовленные организаторами и вожатыми смены.