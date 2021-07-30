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В Тюмени перевозить лежачих больных можно на социальном такси

30 июля 2021, 12:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
В июле 2021 года автопарк тюменской службы «Социальное такси» областного центра реабилитации инвалидов пополнился автомобилем для перевозки лежачих больных, сообщает пресс-служба областного департамента социального развития.

Денежные средства на приобретение специализированного автомобиля выделены депутатами Тюменской областной думы.

Воспользоваться услугами социального такси бесплатно для поездок в социально значимые объекты г. Тюмени могут:

— инвалиды I, II групп и дети-инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации II и III степень ограничения способности к передвижению и/или самообслуживанию и рекомендации в обеспечении их техническими средствами реабилитации;

— инвалиды I, II групп и дети-инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации II и III степень ограничения способности к контролю за своим поведением;

— инвалиды и дети-инвалиды по зрению;

— граждане, имеющие ограниченную способность к самостоятельному передвижению (при предъявлении документа из медицинской организации, подтверждающего наличие ограниченной способности к самостоятельному передвижению).

Заказ такси осуществляется за 3-5 рабочих дней до планируемой поездки (не раньше и не позже).

Оставить заявку можно по телефону: (3452) 55-16-31 или на сайте общественного транспорта Тюменской области в разделе «Социальное такси».

Ранее в региональном департаменте социального развития напомнили, что тюменцы с ОВЗ могут взять на время инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации. Технические средства реабилитации выдаются на основании договора о временном безвозмездном пользовании, заключенного между ТООО ВОИ и получателем (законным представителем). С начала года за получением услуги обратилось уже свыше 120 пользователей средств реабилитации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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