В Тюмени перевозить лежачих больных можно на социальном такси

Денежные средства на приобретение специализированного автомобиля выделены депутатами Тюменской областной думы.
Воспользоваться услугами социального такси бесплатно для поездок в социально значимые объекты г. Тюмени могут:
— инвалиды I, II групп и дети-инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации II и III степень ограничения способности к передвижению и/или самообслуживанию и рекомендации в обеспечении их техническими средствами реабилитации;
— инвалиды I, II групп и дети-инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации II и III степень ограничения способности к контролю за своим поведением;
— инвалиды и дети-инвалиды по зрению;
— граждане, имеющие ограниченную способность к самостоятельному передвижению (при предъявлении документа из медицинской организации, подтверждающего наличие ограниченной способности к самостоятельному передвижению).
Заказ такси осуществляется за 3-5 рабочих дней до планируемой поездки (не раньше и не позже).
Оставить заявку можно по телефону: (3452) 55-16-31 или на сайте общественного транспорта Тюменской области в разделе «Социальное такси».
Ранее в региональном департаменте социального развития напомнили, что тюменцы с ОВЗ могут взять на время инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации. Технические средства реабилитации выдаются на основании договора о временном безвозмездном пользовании, заключенного между ТООО ВОИ и получателем (законным представителем). С начала года за получением услуги обратилось уже свыше 120 пользователей средств реабилитации.