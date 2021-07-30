В Тюмени перевозить лежачих больных можно на социальном такси

Ранее в региональном департаменте социального развития напомнили, что тюменцы с ОВЗ могут взять на время инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации. Технические средства реабилитации выдаются на основании договора о временном безвозмездном пользовании, заключенного между ТООО ВОИ и получателем (законным представителем). С начала года за получением услуги обратилось уже свыше 120 пользователей средств реабилитации.