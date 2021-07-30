В Тюмени ежегодный фестиваль «Сны улиц» пройдет в онлайн-формате

Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке департамента культуры Тюменской области, департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ «Космос».
Когда и какие спектакли?
18:00 – театр «Унисон (Москва) спектакль «Король и дракон».
19:00 – театр «За углом» (Москва) кукольная фантазия «До нашей эры».
20:00 – театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) спектакль «Цирк Elephant».
12:00 – театр «За углом» (Москва) спектакль «Трах-БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда подевалась ЖуЖу», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.
14:00 – студия барабанов «Полиритмия», музыкальный перформанс «Африканская деревня» (Тюмень).
16:00 – Свободный Молодежный Театр (Тобольск), спектакль «Сказки народов Севера», + онлайн-трансляция.
Фестиваль уличных театров «Сны улиц» отправляется в новые городские и загородные пространства. Узнать площадки проведения фестиваля могут только зрители, прошедшие онлайн-регистрацию на спектакль. Увидеть спектакли театров-участников гарантированно можно в онлайн-трансляции 31 июля и 1 августа!
Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке департамента культуры Тюменской области, департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ «Космос».
Когда и какие спектакли?
18:00 – театр «Унисон (Москва) спектакль «Король и дракон».
19:00 – театр «За углом» (Москва) кукольная фантазия «До нашей эры».
20:00 – театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) спектакль «Цирк Elephant».
12:00 – театр «За углом» (Москва) спектакль «Трах-БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда подевалась ЖуЖу», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.
14:00 – студия барабанов «Полиритмия», музыкальный перформанс «Африканская деревня» (Тюмень).
16:00 – Свободный Молодежный Театр (Тобольск), спектакль «Сказки народов Севера», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.
18:30 – Театр «Май» и группа Just Suzie (Тюмень) Квартирник «Тексты. Музыка. Лето.», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.
20:30 – Музыкальная арт-группа ADA D'ARTE (Тюмень).
Среди участников фестиваля ведущие российские уличные театры: «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), «Унисон» (Москва) и театр «За углом» (Москва); а также тобольский Свободный молодежный театр и тюменские: Театр «Май» и группа Just Suzie, студия барабанов «Полиритмия» и впервые в фестивале примет участие музыкальная арт-группа Ada D’arte. Все коллективы будут работать в разных жанрах. Клоунада, музыкальный перформанс и даже поэзия.
В связи с эпидемиологической ситуацией организаторы и участники фестиваля напоминают зрителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и масочно-перчаточный режим.