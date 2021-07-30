В Тюмени ежегодный фестиваль «Сны улиц» пройдет в онлайн-формате

Среди участников фестиваля ведущие российские уличные театры: «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), «Унисон» (Москва) и театр «За углом» (Москва); а также тобольский Свободный молодежный театр и тюменские: Театр «Май» и группа Just Suzie, студия барабанов «Полиритмия» и впервые в фестивале примет участие музыкальная арт-группа Ada D’arte. Все коллективы будут работать в разных жанрах. Клоунада, музыкальный перформанс и даже поэзия.