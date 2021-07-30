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В Тюмени ежегодный фестиваль «Сны улиц» пройдет в онлайн-формате

30 июля 2021, 09:53
Фото: сайт правительства Тюменской области
Из-за пандемии ежегодный тюменский фестиваль «Сны улиц» пройдет в онлайн-формате с 31 июля и 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке департамента культуры Тюменской области, департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ «Космос».

Когда и какие спектакли?

31 июля – онлайн-трансляция спектаклей в группе Вконтакте Мой-портал.

18:00 – театр «Унисон (Москва) спектакль «Король и дракон».

19:00 – театр «За углом» (Москва) кукольная фантазия «До нашей эры».

20:00 – театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) спектакль «Цирк Elephant».

1 августа – онлайн-регистрация на спектакли на странице фестиваля на Мой-портал.ру.

12:00 – театр «За углом» (Москва) спектакль «Трах-БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда подевалась ЖуЖу», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.

14:00 – студия барабанов «Полиритмия», музыкальный перформанс «Африканская деревня» (Тюмень).

16:00 – Свободный Молодежный Театр (Тобольск), спектакль «Сказки народов Севера», + онлайн-трансляция.

Фестиваль уличных театров «Сны улиц» отправляется в новые городские и загородные пространства. Узнать площадки проведения фестиваля могут только зрители, прошедшие онлайн-регистрацию на спектакль. Увидеть спектакли театров-участников гарантированно можно в онлайн-трансляции 31 июля и 1 августа!

Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке департамента культуры Тюменской области, департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ «Космос».

Когда и какие спектакли?

31 июля – онлайн-трансляция спектаклей в группе Вконтакте Мой-портал.

18:00 – театр «Унисон (Москва) спектакль «Король и дракон».

19:00 – театр «За углом» (Москва) кукольная фантазия «До нашей эры».

20:00 – театр «Небесная Карусель» (Санкт-Петербург) спектакль «Цирк Elephant».

1 августа – онлайн-регистрация на спектакли на странице фестиваля на Мой-портал.ру.

12:00 – театр «За углом» (Москва) спектакль «Трах-БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда подевалась ЖуЖу», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.

14:00 – студия барабанов «Полиритмия», музыкальный перформанс «Африканская деревня» (Тюмень).

16:00 – Свободный Молодежный Театр (Тобольск), спектакль «Сказки народов Севера», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.

18:30 – Театр «Май» и группа Just Suzie (Тюмень) Квартирник «Тексты. Музыка. Лето.», + онлайн-трансляция в группе Вконтакте Мой-портал.

20:30 – Музыкальная арт-группа ADA D'ARTE (Тюмень).

Среди участников фестиваля ведущие российские уличные театры: «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), «Унисон» (Москва) и театр «За углом» (Москва); а также тобольский Свободный молодежный театр и тюменские: Театр «Май» и группа Just Suzie, студия барабанов «Полиритмия» и впервые в фестивале примет участие музыкальная арт-группа Ada D’arte. Все коллективы будут работать в разных жанрах. Клоунада, музыкальный перформанс и даже поэзия.

Подробная программа фестиваля здесь.

В связи с эпидемиологической ситуацией организаторы и участники фестиваля напоминают зрителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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