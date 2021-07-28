Волонтёры оперштаба соседской взаимопомощи в Тюмени помогают одиноким пожилым людям

В Тюмени оперштаб уже более полугода стремится объединить граждан и мобилизовать силы для преодоления последствий, вызванных пандемией. Волонтеры-добрососеди помогают одиноким пожилым и маломобильным людям: ходят за покупками в магазин и аптеку, моют окна, делают косметический ремонт и многое другое.