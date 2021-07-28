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Волонтёры оперштаба соседской взаимопомощи в Тюмени помогают одиноким пожилым людям

28 июля 2021, 05:12
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюмени волонтеры оперативного штаба соседской взаимопомощи продолжают помогать одиноким пожилым и маломобильным людям. Только в июле добрососедями было организовано более 25 спецрейдов «хороших дел», включая социальные субботники, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Оперативный штаб соседской взаимопомощи, организованный в рамках социального проекта «Добро рядом 2.0».

В Тюмени оперштаб уже более полугода стремится объединить граждан и мобилизовать силы для преодоления последствий, вызванных пандемией. Волонтеры-добрососеди помогают одиноким пожилым и маломобильным людям: ходят за покупками в магазин и аптеку, моют окна, делают косметический ремонт и многое другое.

В рамках проекта «Добро рядом 2.0» работает добровольческое ателье. В формате мастерской активисты 55+ с любовью и заботой шьют многоразовые защитные маски, комплекты постельного белья, полотенца, тканевые салфетки и другие нужные принадлежности. После волонтеры бережно их упаковывают и доставляют адресатам.

С целью организации досуга одиноких пожилых людей координаторами проекта «Добро рядом 2.0» реализуется социокультурное направление — цикл бесплатных автобусных экскурсий по историческим местам Тюмени и области.

Напомним, социальный проект «Добро рядом 2.0» реализуется благотворительным фондом «Старшее поколение» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Стать частью команды оперативного штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в кол-центр по телефону (3452) 30-39-59 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть «ВКонтакте».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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