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Профилактика травматизма на производстве на контроле правительства Тюменской области

26 июля 2021, 11:53
Фото: сайт правительства Тюменской области
Замглавы Тюменской области Вячеслав Вахрин принял участие в межведомственном онлайн-совещании при заместителе генпрокурора РФ по теме состояния законности в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма в УФО, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Видеоконференция состоялась 23 июля. В совещании приняли участие также прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков, председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» Михаил Кивацкий, другие руководители федеральных и региональных органов власти.

О принимаемых мерах по снижению уровня производственного травматизма и проведении профилактических мероприятий по охране труда в Тюменской области доложил заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин.

— Сокращение травматизма и уровня смертности по причинам несчастных случаев на производстве является одной из важнейших составляющих концепции демографической политики. В Тюменской области уделяется приоритетное внимание созданию безопасных условий труда на рабочих местах, — отметил Вячеслав Михайлович.

Принимаются меры по увеличению численности обученных по охране труда. Проводятся мероприятия по специальной оценке условий труда. Реализуются превентивные меры по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В результате проводимой работы ежегодно сокращается количество несчастных случаев на производстве.

По итогам 2020 года численность пострадавших на производстве сократилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, а численность пострадавших со смертельным исходом — на 21%.

За прошедшее полугодие 2021 года общая численность пострадавших на производстве также снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. Однако количество несчастных случаев с тяжелым исходом увеличилось.

Основными причинами несчастных случаев на производстве являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности, а также недостатки в обучении работников охране труда. В связи с этим руководство региона призывает работодателей максимально ответственно относиться к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма, выполнению требований охраны труда и предупреждению смертельных случаев.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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