Профилактика травматизма на производстве на контроле правительства Тюменской области

Видеоконференция состоялась 23 июля. В совещании приняли участие также прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Александр Кубляков, председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» Михаил Кивацкий, другие руководители федеральных и региональных органов власти.
О принимаемых мерах по снижению уровня производственного травматизма и проведении профилактических мероприятий по охране труда в Тюменской области доложил заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин.
— Сокращение травматизма и уровня смертности по причинам несчастных случаев на производстве является одной из важнейших составляющих концепции демографической политики. В Тюменской области уделяется приоритетное внимание созданию безопасных условий труда на рабочих местах, — отметил Вячеслав Михайлович.
Принимаются меры по увеличению численности обученных по охране труда. Проводятся мероприятия по специальной оценке условий труда. Реализуются превентивные меры по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В результате проводимой работы ежегодно сокращается количество несчастных случаев на производстве.
По итогам 2020 года численность пострадавших на производстве сократилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, а численность пострадавших со смертельным исходом — на 21%.
За прошедшее полугодие 2021 года общая численность пострадавших на производстве также снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. Однако количество несчастных случаев с тяжелым исходом увеличилось.
Основными причинами несчастных случаев на производстве являются неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности, а также недостатки в обучении работников охране труда. В связи с этим руководство региона призывает работодателей максимально ответственно относиться к проведению мероприятий по профилактике производственного травматизма, выполнению требований охраны труда и предупреждению смертельных случаев.