Тюменский медики учатся распознавать рак на ранних стадиях

По направлению своего медучреждения специалист обучается неделю, после чего получает специальный сертификат о владении основными практическими аспектами раннего выявления онкозаболеваний. Полученные навыки он применяет, возвратившись на свое рабочее место. «Побывав у нас, — рассказывает Тимур Гайсин, — они будут знать, как реально выглядят те образования, с которыми человека нужно обязательно направить в Медицинский город или в центры амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово».