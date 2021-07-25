Тюменский медики учатся распознавать рак на ранних стадиях

По направлению своего медучреждения специалист обучается неделю, после чего получает специальный сертификат о владении основными практическими аспектами раннего выявления онкозаболеваний. Полученные навыки он применяет, возвратившись на свое рабочее место. «Побывав у нас, — рассказывает Тимур Гайсин, — они будут знать, как реально выглядят те образования, с которыми человека нужно обязательно направить в Медицинский город или в центры амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово».
«В кабинетах Медицинского города специалисты ФАПов, поликлиник работают совместно с онкологами: проводят осмотр кожи и наружных органов, головы и шеи, молочных желёз на наличие образований», — рассказал Тимур Гайсин, руководитель организационно-методической службы МКМЦ.
Несколькими годами ранее недельное обучение на базе Медгорода проходили и специалисты диагностического профиля. В 2018 году обучение-практику проходили специалисты рентген-, ультразвуковой и эндоскопической диагностики.
Сейчас акцент образовательной программы сделан на работе тех, кто проводит первичную диагностику, тех, кто чаще и раньше других специалистов медицинской системы встречается с пациентом — фельдшеров ФАПов, фельдшеров первичного звена, поликлиник.
Такая работа позволит врачам раньше выявлять грозный недуг, а значит, увеличит шансы на выздоровление пациентов. С начала 2021 года обучение на базе Медицинского города прошло уже два десятка специалистов.