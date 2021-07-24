Тюменских спортсменов-олимпийцев поддержал глава региона Александр Моор

Губернатор Тюменской области отметил, что Олимпийские игры проходят в сложных условиях.
«Во-первых, введены жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда. Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина», – написал губернатор Тюменской области на личных страницах в социальных сетях.
Также глава региона поддержал российский флешмоб, разместив хештег #WeWillROCYou.
В Токио россияне выступают как команда Олимпийского комитета России (ОКР, английское сокращение – ROC). Первая симфония Чайковского используется вместо гимна страны.
«Мы желаем им победы! И пусть нас подписывают ROC, мы ведь знаем, что #WeWillROCYou!» – написал Александр Моор.
Напомним, в начале месяца глава региона предложил наградить двух тюменок - сотрудниц банка, взятых в заложники. Несмотря на реальную опасность, им удалось отвлечь злоумышленника и убедить его выйти из банка с деньгами, где он был задержан полицейскими.