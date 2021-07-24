Тюменских спортсменов-олимпийцев поддержал глава региона Александр Моор

«Во-первых, введены жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда. Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина», – написал губернатор Тюменской области на личных страницах в социальных сетях.