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Тюменских спортсменов-олимпийцев поддержал глава региона Александр Моор

24 июля 2021, 05:10
Фото: сайт правительства Тюменской области
Глава Тюменской области со своих аккаунтов в социальных сетях поддержал тюменских спортсменов-олимпийцев, выступающих на Олимпиаде в Токио.

Губернатор Тюменской области отметил, что Олимпийские игры проходят в сложных условиях.

«Во-первых, введены жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда. Мы верим в наших земляков, которые представляют Тюменскую область: в дзюдо Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова, в велогонках Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании Елизавета Клеванович, в скалолазании Юлия Каплина», – написал губернатор Тюменской области на личных страницах в социальных сетях.

Также глава региона поддержал российский флешмоб, разместив хештег #WeWillROCYou.

В Токио россияне выступают как команда Олимпийского комитета России (ОКР, английское сокращение – ROC). Первая симфония Чайковского используется вместо гимна страны.

«Мы желаем им победы! И пусть нас подписывают ROC, мы ведь знаем, что #WeWillROCYou!» – написал Александр Моор.

Напомним, в начале месяца глава региона предложил наградить двух тюменок - сотрудниц банка, взятых в заложники. Несмотря на реальную опасность, им удалось отвлечь злоумышленника и убедить его выйти из банка с деньгами, где он был задержан полицейскими.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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