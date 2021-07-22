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В тюменских коррекционных школах обновят инфраструктуру для развития детей с ОВЗ

22 июля 2021, 08:50
Фото: сайт правительства Тюменской области
В 2021 году Тюменская область продолжает принимать участие в реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

К участию в проекте присоединились две школы: школа № 77 города Тюмени для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекционная школа № 3 города Ишима.

Цель проекта — обновление инфраструктуры образовательных учреждений, приобретение нового современного оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и дополнительного образования детей. Благодаря этому в тюменской школе № 77 будут открыты новые направления: гончарная мастерская, картонажное дело, мастерская декоративно-прикладного искусства. В школе № 3 города Ишима откроются агрокласс и кабинет социально-бытовой ориентировки. В образовательных организациях будут обновлены учебные кабинеты, кабинеты психолога и дефектолога.

В настоящее время педагоги проходят повышение квалификации по новым направлениям, обновляется содержание коррекционно-развивающих курсов, программ профориентации детей. Вместе с тем до начала нового учебного года запланирована установка дидактического и методического оборудования для учебных кабинетов и мастерских в коррекционных школах.

Вышеперечисленные направления расширяют возможности самореализации и предпрофессиональной подготовки детей с ОВЗ.

Ранее в региональном департаменте социального развития рассказали, что тюменцы с ОВЗ смогут взять в прокат инвалидные коляски и ходунки в мобильной службе проката технических средств реабилитации (ТСР). С начала года за получением услуги обратилось уже 120 пользователей средств реабилитации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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