В тюменских коррекционных школах обновят инфраструктуру для развития детей с ОВЗ

В настоящее время педагоги проходят повышение квалификации по новым направлениям, обновляется содержание коррекционно-развивающих курсов, программ профориентации детей. Вместе с тем до начала нового учебного года запланирована установка дидактического и методического оборудования для учебных кабинетов и мастерских в коррекционных школах.