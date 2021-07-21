Александр Моор: снижение бедности — это показатель работы всех департаментов региона

«Снижение бедности — это, на мой взгляд, самый главный интегральный показатель деятельности власти. И это показатель работы всех департаментов региона: соцзащиты, экономики, финансов, инвестиционного блока, а также и муниципалитетов. У каждого в своей части. Потому что если инвестиционные проекты, миллиарды валового регионального оборота, новые рабочие места не трансформируются в конечном итоге в рост доходов наших граждан и снижение количества бедных, то все это просто работа ради работы. Объективные показатели должны свидетельствовать о том, что наши граждане получают больше доходов, и темпы их выше, чем инфляция», — подчеркнул, подводя итоги заседания, губернатор Александр Моор.