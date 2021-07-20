Проект Тюменского регионального отделения ВОРДИ выиграл грант «Нужна помощь»

Проект «Передышка» регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) Тюменской области стал одним из 15 победителей конкурса грантов «Нужна помощь».
Семья с ребенком-инвалидом часто находится в трудной ситуации: более 1/3 семей в организации — неполные, часто мамы вынуждены оставить работу, чтобы обеспечивать ребенку круглосуточный уход. В результате у родителей не остается времени даже на заботу о собственном здоровье. Отказ от обследований и госпитализации чаще всего вызван тем, что ребенка на это время оставить попросту не с кем. Обычные няни не владеют необходимыми компетенциями, а стоимость услуг не позволяет воспользоваться их услугами большинству семей.
Организация кратковременного ухода «Передышка» поможет семьям сохранить энергию, социальное самочувствие и психологический климат для дальнейшего ухода за ребенком с ограниченными возможностями, что снизит риск отказа или помещения его в учреждение интернатного типа. Подробнее о проекте ВОРДИ.
«Благодаря выбору экспертов и зрительским голосам, мы вошли в число победителей Всероссийского конкурса! У нас получилось донести значимость идеи», — делится впечатлениями Валерия Матвиенко, управляющий менеджер федеральных проектов Всероссийской организации родителей детей-инвалидов ВОРДИ.
Конкурс был организован АО «Тинькофф Банк» при поддержке благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь». 46 экспертов некоммерческого сектора из более 200 заявок выбрали 15 победителей, которые получат гранты от 400 тысяч до 2 млн рублей на реализацию своих проектов.
По мнению организаторов конкурса, важно, что поддержку получат не только известные фонды, но и небольшие организации с очень адресными социальными инициативами и соответственно их деятельность более заметной для общества.
Основная задача регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов на территории Тюменской области: системные, комплексные решения в интересах детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, которые не могут самостоятельно представлять свои интересы, их родителей и опекунов. Подробнее о деятельности организации на сайте.