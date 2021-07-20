Проект Тюменского регионального отделения ВОРДИ выиграл грант «Нужна помощь»

Семья с ребенком-инвалидом часто находится в трудной ситуации: более 1/3 семей в организации — неполные, часто мамы вынуждены оставить работу, чтобы обеспечивать ребенку круглосуточный уход. В результате у родителей не остается времени даже на заботу о собственном здоровье. Отказ от обследований и госпитализации чаще всего вызван тем, что ребенка на это время оставить попросту не с кем. Обычные няни не владеют необходимыми компетенциями, а стоимость услуг не позволяет воспользоваться их услугами большинству семей.