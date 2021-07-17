Тюменские школьники прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена»

К участию приглашены более 600 человек из разных регионов России.
По итогам выполнения финальных конкурсных испытаний победителями стали порядка 300 человек из 66 регионов, среди них – ученица 7 класса областной физико-математической школы Марина Новоселова.
Как рассказывает мама Марины, Анна Новоселова, девочка самостоятельно участвовала в отборочных испытаниях: сняла видеовизитку, успешно справилась с заданиями онлайн-игры и дистанционным собеседованием. Из 12 предложенных вызовов Марину заинтересовало направление «Делай добро!», посвященное волонтерству и социальному предпринимательству.
Встречи с известными космонавтами, олимпийскими чемпионами и другими выдающимися личностями, организованные в финале, а также особая атмосфера лагеря замотивировали ребят продолжить участие в конкурсе.
В сентябре победители отправятся в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока.
Ранее юные тюменские робототехники победили во всероссийской олимпиаде. В основной категории среди старшей возрастной группы первое место заняла команда клуба RoboCraft колледжа цифровых и педагогических технологий, третье место присудили команде физико-математической школы. В основной категории среди средней возрастной группы команда «Фобос» школы № 4 из Ялуторовска заняла 3-е место, а младшеклассники из этой же школы заняли пятое место в младшей возрастной группе.
Также 200 тюменских школьников были приглашены на смену в инженерной школе «diрацио», которая состоится на базе оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика». Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.