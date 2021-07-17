nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские школьники прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена»

17 июля 2021, 09:47
Фото: сайт правительства Тюменской области
Финал 2-го сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5–7 классов проходит на базе детского центра «Артек» с 4 по 24 июля. От Тюменской области по итогам рейтинга дистанционного этапа были приглашены на смену 8 человек, сообщает региональный департамент образования и науки.

К участию приглашены более 600 человек из разных регионов России.

По итогам выполнения финальных конкурсных испытаний победителями стали порядка 300 человек из 66 регионов, среди них – ученица 7 класса областной физико-математической школы Марина Новоселова.

Как рассказывает мама Марины, Анна Новоселова, девочка самостоятельно участвовала в отборочных испытаниях: сняла видеовизитку, успешно справилась с заданиями онлайн-игры и дистанционным собеседованием. Из 12 предложенных вызовов Марину заинтересовало направление «Делай добро!», посвященное волонтерству и социальному предпринимательству.

Встречи с известными космонавтами, олимпийскими чемпионами и другими выдающимися личностями, организованные в финале, а также особая атмосфера лагеря замотивировали ребят продолжить участие в конкурсе.

В сентябре победители отправятся в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока.

Ранее юные тюменские робототехники победили во всероссийской олимпиаде. В основной категории среди старшей возрастной группы первое место заняла команда клуба RoboCraft колледжа цифровых и педагогических технологий, третье место присудили команде физико-математической школы. В основной категории среди средней возрастной группы команда «Фобос» школы № 4 из Ялуторовска заняла 3-е место, а младшеклассники из этой же школы заняли пятое место в младшей возрастной группе.

Также 200 тюменских школьников были приглашены на смену в инженерной школе «diрацио», которая состоится на базе оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика». Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20