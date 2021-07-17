Тюменские школьники прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Также 200 тюменских школьников были приглашены на смену в инженерной школе «diрацио», которая состоится на базе оздоровительно-образовательного центра «Ребячья республика». Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.