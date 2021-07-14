Многодетные малоимущие семьи получат льготы при газификации жилья в Тюменской области

По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора соответствующие изменения внесены в региональный Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». Такое решение единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 14 июля. Финансовую поддержку для подключения жилых домов к газовым сетям смогут получить 1 267 многодетных малоимущих семей. Стоимость подключения, которая составляет 48,29 тыс. рублей, будет субсидироваться из регионального бюджета.
Кроме этого, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тыс. рублей на домовладение.
«Это очень важное решение. Тему доступности газификации для населения поднял в своем послании президент России Владимир Путин. По темпам газификации Тюменская область является примером для других регионов. Мы нашли возможность двигаться дальше, в том числе – оказать помощь многодетным семьям», – прокомментировал первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов.
В текущем году на мероприятия по газификации в Тюменской области будет направлено 542 млн рублей. Планируется построить 234 км газовых сетей и более 8 тыс. газопроводов-вводов к жилым домам.
«Анализ стоимости работ по газификации жилья показал, что затраты людей на эти цели с 2018 года выросли. Поэтому правительство Тюменской области и депутатский корпус принимают целый комплекс мер для того, чтобы подключение к газу оставалось доступным, в том числе и для многодетных семей. Наша главная цель заключается в реальном улучшении жизни людей», – подчеркнул Александр Моор, комментируя решение депутатов.