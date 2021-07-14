Многодетные малоимущие семьи получат льготы при газификации жилья в Тюменской области

«Анализ стоимости работ по газификации жилья показал, что затраты людей на эти цели с 2018 года выросли. Поэтому правительство Тюменской области и депутатский корпус принимают целый комплекс мер для того, чтобы подключение к газу оставалось доступным, в том числе и для многодетных семей. Наша главная цель заключается в реальном улучшении жизни людей», – подчеркнул Александр Моор, комментируя решение депутатов.