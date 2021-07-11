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В прошлом году в Тюменской области получили работу свыше 1,8 тысяч людей с ОВЗ

11 июля 2021, 08:56
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области успешно реализуется программа трудоустройства инвалидов. При содействии органов занятости населения за 2020 год были трудоустроены 1850 инвалидов, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В 2020 году в органы службы занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 3009 инвалидов, помогли найти работу 61,5 процентам обратившихся.

Также 84 из них были направлены на профессиональное обучение, а 2737 — на профессиональную ориентацию.

Найти работу бывает непросто даже людям с отличным здоровьем, имеющим специальное образование, а тем более людям с ограниченными возможностями здоровья. Закон «О занятости населения» обеспечивает таких граждан дополнительными гарантиями в сфере трудоустройства.

С февраля 2021 года в команду кадрового центра «Работа России» в Тобольске на должность консультанта принят Валерий Гордеевич. Для него оборудовано отдельное рабочее место.

Ранее жители Тюменской области получили возможность пройти онлайн-обучение востребованным цифровым навыкам на образовательной платформе «ПРОНАВЫКИ». К слову сказать, программа предоставляет отдельные образовательные инструменты для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Образовательный контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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