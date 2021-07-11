В прошлом году в Тюменской области получили работу свыше 1,8 тысяч людей с ОВЗ

Ранее жители Тюменской области получили возможность пройти онлайн-обучение востребованным цифровым навыкам на образовательной платформе «ПРОНАВЫКИ». К слову сказать, программа предоставляет отдельные образовательные инструменты для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Образовательный контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации.