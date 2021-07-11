В прошлом году в Тюменской области получили работу свыше 1,8 тысяч людей с ОВЗ

В 2020 году в органы службы занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 3009 инвалидов, помогли найти работу 61,5 процентам обратившихся.
Также 84 из них были направлены на профессиональное обучение, а 2737 — на профессиональную ориентацию.
Найти работу бывает непросто даже людям с отличным здоровьем, имеющим специальное образование, а тем более людям с ограниченными возможностями здоровья. Закон «О занятости населения» обеспечивает таких граждан дополнительными гарантиями в сфере трудоустройства.
С февраля 2021 года в команду кадрового центра «Работа России» в Тобольске на должность консультанта принят Валерий Гордеевич. Для него оборудовано отдельное рабочее место.
Ранее жители Тюменской области получили возможность пройти онлайн-обучение востребованным цифровым навыкам на образовательной платформе «ПРОНАВЫКИ». К слову сказать, программа предоставляет отдельные образовательные инструменты для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Образовательный контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации.