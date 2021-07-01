Онлайн-сервис строительный «Калькулятор процедур» будет запущен в Тюменской области

Информация в калькуляторе будет полезна тем, кто уже строит или только собирается начать строительство, будь то физические лица или компании-застройщики. Это поможет более эффективно спланировать все этапы строительства. Также в калькуляторе будет размещена общая информация об организациях, куда следует обратиться. После расчета результатов можно будет перейти на официальные сайты организаций, которые будут указаны в итоговом списке.