Онлайн-сервис строительный «Калькулятор процедур» будет запущен в Тюменской области

Сервис создан в целях исполнения распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» и распоряжения Губернатора Тюменской области от 21.02.2017 №7-р «Об утверждении "дорожных карт" по внедрению в Тюменской области целевых моделей по улучшению инвестиционного климата».
Информация в калькуляторе будет полезна тем, кто уже строит или только собирается начать строительство, будь то физические лица или компании-застройщики. Это поможет более эффективно спланировать все этапы строительства. Также в калькуляторе будет размещена общая информация об организациях, куда следует обратиться. После расчета результатов можно будет перейти на официальные сайты организаций, которые будут указаны в итоговом списке.
Доступ для пользователей к калькулятору будет осуществляться без авторизации. У пользователей также будет возможность сохранить результат расчёта и отправить его на указанный адрес электронной почты.
Цели и задачи по работе с информационными системами, а также «Калькулятором процедур» Тюменской области отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление», реализующегося в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.