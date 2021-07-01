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Онлайн-сервис строительный «Калькулятор процедур» будет запущен в Тюменской области

1 июля 2021, 13:03
Фото: 1Mi
В Тюменской области готовится к запуску общедоступный сервис «Калькулятор процедур». Сервис создан для демонстрации последовательности прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта, передаёт региональный департамент информатизации.

Сервис создан в целях исполнения распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» и распоряжения Губернатора Тюменской области от 21.02.2017 №7-р «Об утверждении "дорожных карт" по внедрению в Тюменской области целевых моделей по улучшению инвестиционного климата».

Информация в калькуляторе будет полезна тем, кто уже строит или только собирается начать строительство, будь то физические лица или компании-застройщики. Это поможет более эффективно спланировать все этапы строительства. Также в калькуляторе будет размещена общая информация об организациях, куда следует обратиться. После расчета результатов можно будет перейти на официальные сайты организаций, которые будут указаны в итоговом списке.

Доступ для пользователей к калькулятору будет осуществляться без авторизации. У пользователей также будет возможность сохранить результат расчёта и отправить его на указанный адрес электронной почты.

Цели и задачи по работе с информационными системами, а также «Калькулятором процедур» Тюменской области отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление», реализующегося в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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