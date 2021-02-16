Восемь млн жителей России теперь играют на бирже акций из-за низких доходов депозитов

«Никто не может гарантировать отсутствие потерь на фондовом рынке. Если хотите убедиться в этом, спросите какой доход управляющие получили в кризис 2007-09 годов, а когда Вас этот ответ удовлетворит, поинтересуйтесь как они «проторговали» дефолт 1998 года», - сообщает Дмитрий Милин.