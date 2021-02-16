Восемь млн жителей России теперь играют на бирже акций из-за низких доходов депозитов

Posted 16 февраля 2021, 13:52
Published 16 февраля 2021, 13:52
Modified 30 ноября, 17:21
Updated 30 ноября, 17:21
Новыми инструментами для инвесторов стали акции и облигации, IPO, криптовалюты, ПИФыи другие. Банки и брокеры стараются уговорить людей, что вложения защищены и сулят хороший доход.
Между тем эксперты отмечают, что на Западе навыки инвестирования нарабатывались веками. Амстердамская фондовая биржа основана в 1602 году, Лондонская биржа – в 1695. ММВБ в России заработало в 1992.
На волне 2014-2015-х, люди несли накопления на валютный рынок – Форекс. Чаще всего это были «кухни» - компании, которые не выводили сделки ни на какую биржу (как казино).
В 2015 году ЦБ РФ стал регулировать подобные инвестиционные конторы. Легально работать оказалось невыгодно, и теперь официально в России могут вести свою деятельность только 3 компании, а сайты всех прочих, представленных оффшорами, блокирует Генпрокуратура.
Между тем ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% и вкладывать сбережения в депозиты стало очень невыгодно. Теперь деньги перетекают в легальные биржи акций и криптовалюту.
За 2020 год на ММВБ зарегистрировались 5 млн клиентов – это больше, чем за предыдущие года. Общее число счетов достигло 8,8 млн.
Лидер российского фондового рынка компания «БКС Мир Инвестиций» очень творчески подходит к указанию доходности по своим продуктам. Крупным шрифтом бросаются в глаза впечатляющие цифры, а мелким - детали: где-то это доходность за 1 год, где-то за 3.
Другой дилер подобных сделок – банк «Открытие». Он обещает, что 97% их торговых идей прибыльные.
Между тем частный инвестор Дмитрий Милин предупреждает, что новым клиентам следует детально изучить различным комиссии, о которых брокеры почти никого не предупреждают. Эти «подводные камни» могут существенно занизить доходность вложений.
«Никто не может гарантировать отсутствие потерь на фондовом рынке. Если хотите убедиться в этом, спросите какой доход управляющие получили в кризис 2007-09 годов, а когда Вас этот ответ удовлетворит, поинтересуйтесь как они «проторговали» дефолт 1998 года», - сообщает Дмитрий Милин.
На рынках кризисы бывают постоянно.
Гораздо более сложная схема для вложений – страховой продукт. Для банков это просто золотая жила: представить их как хорошую альтернативу депозиту – не проблема. Зато подводных камней предостаточно.
«Законопроекты в финансовой сфере сложные и поэтому требуют согласования интересов всех заинтересованных сторон. Внедрение новых технологий всегда связано с рисками, а в финансовой сфере это еще и риск потери денежных средств», - отмечает издание.
В отношении криптовалют регуляторы высказываются очень негативно. Эти финансовые инструменты вызывают опасения.