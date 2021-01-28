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Posted 28 января 2021, 12:45

Published 28 января 2021, 12:45

Modified 30 ноября, 17:26

Updated 30 ноября, 17:26

Пенсии

Российские женщины отказываются рожать ребенка из-за пенсионной реформы

28 января 2021, 12:45
Фото: 1Mi. Пенсии
Сюжет
Дети
Демографы отмечают, что повышение пенсионного возраста превратилось в одну из причин отказа женщин от рождения еще одного ребенка, сообщают Новые известия».

Данный показатель снизился за год на 5%.

Алексей Ракша полагает, что через 10 лет в РФ будут жить 142 миллиона человек. Общая численность снизится на 4 млн (почти на 400 000 граждан в год). Российские женщины всё чаще боятся не беременности и родов, а ответственности, потери свободы, увольнения, неопределённости в будущем.

«Событием, произошедшим в середине 2018 года, которое можно назвать причиной снижения суммарного коэффициента рождаемости в 2019 г., является повышение пенсионного возраста», - сообщает издание.

Бабушки и дедушки уже не смогут полноценно помогать мамам ухаживать за малышами. Увеличиваются сложности в трудоустройстве молодёжи. Пенсионная реформа негативно влияет на демографию.

#Политика#Новости#Дети#Пенсия
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