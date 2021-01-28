Российские женщины отказываются рожать ребенка из-за пенсионной реформы

Алексей Ракша полагает, что через 10 лет в РФ будут жить 142 миллиона человек. Общая численность снизится на 4 млн (почти на 400 000 граждан в год). Российские женщины всё чаще боятся не беременности и родов, а ответственности, потери свободы, увольнения, неопределённости в будущем.