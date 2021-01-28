Российские женщины отказываются рожать ребенка из-за пенсионной реформы

Posted 28 января 2021, 12:45
Published 28 января 2021, 12:45
Modified 30 ноября, 17:26
Updated 30 ноября, 17:26
Алексей Ракша полагает, что через 10 лет в РФ будут жить 142 миллиона человек. Общая численность снизится на 4 млн (почти на 400 000 граждан в год). Российские женщины всё чаще боятся не беременности и родов, а ответственности, потери свободы, увольнения, неопределённости в будущем.
«Событием, произошедшим в середине 2018 года, которое можно назвать причиной снижения суммарного коэффициента рождаемости в 2019 г., является повышение пенсионного возраста», - сообщает издание.
Бабушки и дедушки уже не смогут полноценно помогать мамам ухаживать за малышами. Увеличиваются сложности в трудоустройстве молодёжи. Пенсионная реформа негативно влияет на демографию.