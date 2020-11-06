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Posted 6 ноября 2020, 18:00

Published 6 ноября 2020, 18:00

Modified 30 ноября, 17:14

Updated 30 ноября, 17:14

Минюст ФРГ полагает, что дело о покушении на Навального должно быть возбуждено

6 ноября 2020, 18:00
МИД ФРГ ответил на критику Генпрокуратуры РФ о сокрытии информации по Навальному, сообщают «Новые известия».

По данным дипломатов, Россия не предоставила Германии сведений, необходимых для ответов на запросы.

По мнению силовиков, именно промедлением со стороны «иностранных партнеров» объясняется факт отсутствия уголовного дела по факту покушения на Алексея Навального. Об этом стало известно утром 6 ноября.

«Немецкие власти немедленно созвали брифинг, на котором ответили на претензии России. Они подтвердили, что из России в ФРГ поступило четыре запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным. Все четыре запроса были перенаправлены в земельные органы юстиции Берлина, обрабатываются там»

В настоящий момент они подтвердили, что «не вся необходимая информация есть». Передача личных данных Навального возможна после начала официального расследования произошедшего. В ЕС выразили недоумение, что дело о покушении на Алексей Навального не возбуждается уже почти два месяца.

Группа независимых журналистов-расследователей полагает, что к отравлению политика могут быть причастны сотрудники российских спецслужб. Власти РФ это отрицают.

#Политика#Новости#Алексей Навальный
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