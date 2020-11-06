Минюст ФРГ полагает, что дело о покушении на Навального должно быть возбуждено

«Немецкие власти немедленно созвали брифинг, на котором ответили на претензии России. Они подтвердили, что из России в ФРГ поступило четыре запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным. Все четыре запроса были перенаправлены в земельные органы юстиции Берлина, обрабатываются там»