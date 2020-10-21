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Posted 21 октября 2020, 16:00

Published 21 октября 2020, 16:00

Modified 30 ноября, 17:15

Updated 30 ноября, 17:15

Политика

Анатолий Чубайс может покинуть «Роснано» из-за проверок Мишустина

21 октября 2020, 16:00
Фото: 1Mi. Политика
Анатолий Чубайс может покинуть «Роснано» в ближайшее время, сообщают «Новые известия».

Бывший вице-премьер российского правительства теперь может «заняться Арктикой». Несколько изданий сообщили разные версии возможного ухода Чубайса. Якобы он сам просил президента «отпустить его на пенсию».

«Между тем «Роснано» готовит новую стратегию компании до 2024 года», — сообщают СМИ.

Главой госпорпорации его назначили 12 лет назад. В 2018 году компания отчиталась о росте собственного капитала до 99 млрд рублей, чистая прибыль составила 5 млрд, активы оценивались в 186 млрд. «Роснано» принадлежит Росимуществу.

На данный момент помимо «Роснано» на соответствие национальным целям проверяют «Фонд Сколково», Росатом и Роскосмос. Это крупные технологические организации.

Работу госпредприятий поручил проверить Михаил Мишустин еще в марте текущего года.

#Политика#Новости
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