Анатолий Чубайс может покинуть «Роснано» из-за проверок Мишустина

Главой госпорпорации его назначили 12 лет назад. В 2018 году компания отчиталась о росте собственного капитала до 99 млрд рублей, чистая прибыль составила 5 млрд, активы оценивались в 186 млрд. «Роснано» принадлежит Росимуществу.